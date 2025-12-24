¡ÖÈ¿ÂÐ¼Ô¤ÏFRBµÄÄ¹¤Ë¤»¤º¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×»áÍø²¼¤²µá¤á¡Ö¥ë¡¼¥ë¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢Áª¹Í¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¼¡´üµÄÄ¹¤ò½ä¤ê¡Ö¶âÍ»»Ô¾ì¤¬¹¥Ä´¤Ê»þ¤ÏÍø²¼¤²¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼Ô¤Ï·è¤·¤ÆµÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Ë¡¢·ÐºÑ¤¬¹¥Ä´¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï²áÇ®¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì²ÃÂ®¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ï·Êµ¤¤ò»É·ã¤¹¤ëÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥ë¡¼¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÎÏ¶¯¤¤»Ô¾ì¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶ò¤«¤µ¤¬µ¯¤³¤¹¤Î¤À¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥É¤¿¤Á¤¬¾å¾º´ðÄ´¤ò²õ¤¹¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¹ñ¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë°ÎÂç¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¼çÎ®Åª¤Ê¹Í¤¨¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£