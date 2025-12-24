´ØÀ¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ÞÉ½¾´¼°¡¡Ìðºî»Õ¡õºä°æ¡Ö´¶¼Õ¡×¡¡¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Ç¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ë¤â°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡´ØÀ¾±¿Æ°µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤¬25Ç¯ÅÙ¤Ë³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¡¢ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖÂè69²ó´ØÀ¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬23Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÌðºîË§¿Í»Õ¡Ê64¡Ë¡¢ºä°æÎÜÀ±¡Ê28¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ç¥µ¥¦¥¸C¡¢BC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯V¡£Ìðºî»Õ¤Ï¡ÖÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¾Þ¤òÄº¤¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¶¥ÇÏ³¦¤«¤éÉðË·¯°Ê³°¤Ï³Í¤ì¤Ê¤¤¾Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¤¿¤Á¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ºä°æ¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÁÅý¤¢¤ë¾Þ¤òÄº¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¤ÇÎ×¤àÍÇÏµÇ°¤Î¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤ÏÃ¡¤2ÁöÌÜ¤Ç¾å¾ºµ¤ÇÛ¡£Ìðºî»Õ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£