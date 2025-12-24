インスタグラムで報告

かつてサッカーJ1横浜F・マリノスでリーグ制覇に貢献した29歳守護神が結婚を発表。突然の吉報に、かつてのチームメートやファンから大きな反響が寄せられている。

幸せオーラが溢れていた。

インスタグラムで結婚を発表したのは、米プロリーグMLS、バンクーバー・ホワイトキャップスのGK高丘陽平。「We got married 結婚しました。支えてくれているみんなありがとう」と文面に記し、夕景のビーチで撮影された2枚のショットを添えた。

1枚目は、オレンジ色に染まる海辺を、新婦と手を繋いで歩む叙情的な後ろ姿。2枚目では、白いシャツ姿の高丘の背後に新婦が寄り添い、肩に腕を回して幸せを噛みしめるようなツーショットを披露している。

実際の画像を公開すると、コメント欄には宮市亮（現横浜FM）や元日本代表の大津祐樹氏らから祝福が寄せられ、ファンからも驚きと温かい声が集まっている。

「ようへ〜い！ ま、ま、マジか!? おめでとう」

「おーなんと！ おめでとう御座います」

「おめでとうございます！！ 次はMLSの指輪です！」

「おめでとうございます」

「まじでおめでとう」

29歳の高丘はJリーグの3クラブ（横浜FC、サガン鳥栖、横浜FM）でプレー。2022年には、横浜FMでリーグ優勝に貢献し、ベストイレブンに選出された。23年にMLSバンクーバーへ完全移籍。今季はMLS年間最優秀ゴールキーパー賞の最終候補にも選ばれた。



（THE ANSWER編集部）