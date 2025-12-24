Samsungは2026年初頭に「Galaxy S26」シリーズを発表すると予想されています。初期の報道では、例年の1月末からずれ込み、2026年2月25日に延期されたと伝えられていました。ところがその後、1月下旬に発表し、一般販売は2月中旬になるとの噂も浮上していました。

しかし最新の情報では、Galaxy S26シリーズの発表イベントは2月開催が有力と報じられています。

韓国メディアの聯合ニュースによると、Samsungは2026年2月に米国で発表イベントを開催する計画で、従来想定されていた1月開催から延期された可能性があるとしています。

この見通しは、11月に別の韓国メディアMoney Todayが報じた内容と一致。同報道では、Galaxy S26シリーズは2月25日に米サンフランシスコで発表されると言われており、開催地が選ばれた理由として「AIの中心地だから」と説明されていました。

今回、聯合ニュースは、Samsungが最近発表した最新スマートフォン向けチップ「Exynos 2600」にも焦点を当てています。このチップはGalaxy S26およびS26+の一部地域モデルに搭載予定で、生成AIの性能は前世代のExynos 2500と比べて113％向上、CPU性能も39％向上するとされています。

一方、最上位モデルのGalaxy S26 Ultraは、全世界でSnapdragon 8 Elite Gen 5を採用する可能性が高いとみられています。いずれにしても、Galaxy S26シリーズでは大幅な性能向上が期待できそうです。

