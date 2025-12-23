¤Ê¤¼¿Íµ¤¡©¡Ú¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡ÛÀª¤¤»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÌ¾ÉÊ¡×¤Ï¡©
ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤«¤é¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡ÚDECORTÉ¡Ê¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡Ë¡Û¡£ÊÔ½¸Éô¤Ç¤â°¦ÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÈþÍÆ±Õ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¢¥ïー¥É¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿ÅÂÆ²Æþ¤ê¥³¥¹¥á¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÆý±Õ¤äÈ±¤ÎÈþÍÆ±Õ¤Ê¤É¡¢Ì¾ºî¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª °ìÂÎ¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¨¡¨¡¡© ²þ¤á¤Æ¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþÍÆ±Õ
¡Ö¥ê¥Ý¥½ー¥à ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¡¥ê¥Ú¥¢¥»¥é¥à¡×30mL \8,800¡¢50mL \12,650¡¢75mL \17,050¡¢75mL ÉÕ¤±¤«¤¨ÍÑ \16,500
378¸Ä¡Ê¡ª¡Ë¤â¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¢¥ïー¥É¢¨¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ý¥½ー¥à¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥ê¥Ý¥½ー¥à ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¡¥ê¥Ú¥¢¥»¥é¥à¡×¤ò¤Þ¤º¤Ï¥ê¥³¥á¥ó¥É¡£
1992Ç¯¡¢¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥ê¥Ý¥½ー¥àÈþÍÆ±Õ¡ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀÈù¾®¤Ê¥«¥×¥»¥ë¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¥Ç¥³¥ë¥Æ¡£30Ç¯¤â¤Î¸¦µæ¤òµÍ¤á¹þ¤ßÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÈþÍÆ±Õ¡£
¢¨»¨»ï¡¦WEB¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥ê¥Ý¥½ー¥à¥·¥êー¥º¤ÎÎß·×¼õ¾ÞÁí¿ô ¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë
¥ê¥Ý¥½ー¥à¤È¤Ï¡¢ºÙË¦Ëì¤ËÈó¾ï¤Ë¤è¤¯»÷¤¿À®Ê¬¡Ê¥ê¥ó»é¼Á¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¡¢Â¿½ÅÁØ¹½Â¤¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥×¥»¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò²½¾ÑÉÊ¤Ë¤â¤¤¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤È¸¦µæ¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÂ¿½ÅÁØ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ý¥½ー¥à®¡×¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï5¤Ä¡£
²¿¤¬¥¹¥´¤¤¤Î¡© Â¿½ÅÁØ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ý¥½ー¥à®
Â¿½ÅÁØ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ý¥½ー¥à¤ÎÅÅ»Ò¸²Èù¶À²èÁü
①Â¿½ÅÁØ¹½Â¤¤Î¥«¥×¥»¥ë
ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ¿½ÅÁØ¹½Â¤¡£¶Ì¤Í¤®¤Î¤è¤¦¤Ë´ö½Å¤Ë¤âÁØ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°Â¦¤«¤é½ù¡¹¤Ë¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¡¢½á¤¤¤Ê¤¬¤éÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
②0.1¥ß¥¯¥í¥ó¤ÎÄ¶ÈùÎ³»Ò
Â¿½ÅÁØ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ý¥½ー¥à®¥«¥×¥»¥ë¤Ï¡¢0.1¥ß¥¯¥í¥ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1mm¤Î1/10000¤ÎÄ¶ÈùÎ³»Ò¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÌÓ·ê¤Î1/2000¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Î¤¿¤á¡¢³ÑÁØºÇ¿¼Éô¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
③1²ó¤Ç6Ãû¸Ä¤òÈ©¤ËÆÏ¤±¤ë
1²ó3¥×¥Ã¥·¥å¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤ª¤ª¤è¤½6Ãû¸Ä¤Î¥«¥×¥»¥ë¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¹âÇ»ÅÙÇÛ¹ç¡£
④¥«¥×¥»¥ë¤¹¤é¤âÈþÈ©¸ú²Ì¤¢¤ê
ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤ò¤ªÈ©¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥×¥»¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥×¥»¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤â¹â¤¤ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
⑤¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¤é¥¥ê¤Î¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ
¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢Àö´é¸å¤¹¤°¡£¸å¤«¤é»È¤¦²½¾ÑÉÊ¤Î¤Ê¤¸¤ß¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªÈ©¤Ø¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¢¥Ä¥ä¡¢¥¥á¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤µ¡¢½á¤¤¡¢Æ©ÌÀ´¶¡¢½À¤é¤«¤µ¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤¯¤¹¤ß¡¢½á¤¤¤ÇÌÓ·ê¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤µ¤»¤ë¡¢½á¤¤¤Ë¤è¤ë¤á¤°¤ê¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ê¾®¥¸¥ï¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤µ¤»¤ë¡Ù¤ÈÁ´Êý°ÌÅª¤Ë¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡ª
Çº¤ó¤À¤é¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡¢¤È¤¤¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂçÃ« æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥í¥Ã¥«ー¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤â¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÃË½÷¤È¤â¤Ë°¦ÍÑ¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¡£
Â¾¤È¤Ï°ã¤¦¡ª ¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥ÆÆÈ¼«¤ÎÆý±Õ
¡ÖAQ ¥¢¥Ö¥½¥ê¥åー¥È ¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó ¥Þ¥¤¥¯¥í¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡×200mL \11,550¡¢200mL ÉÕ¤±¤«¤¨ÍÑ \11,000
¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÎºÇ¾åµé¥é¥¤¥ó¡ÈAQ¡ÊAbsolute Quality¡Ë¥·¥êー¥º¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¤Ä¡ÖAQ ¥¢¥Ö¥½¥ê¥åー¥È ¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó ¥Þ¥¤¥¯¥í¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡×¡£ÄÌ¾ï¡¢Æý±Õ¤È¤¤¤¨¤Ð²½¾Ñ¿å¤Î¸å¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÀö´é¸å¤¹¤°¤Ë¤Ä¤±¤ëÆ³ÆþÆý±Õ¤Ç¤¹¡£
³ÑÁØ¤ÎÌý¿åÊ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ªÈ©¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¡¢²½¾Ñ¿å¤ÎÄÌ¤êÆ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëµ±¤¯¥Ä¥äÈ©¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Ä¥ä½Ð¤·Æ³ÆþÆý±Õ¡×¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3¥¿¥¤¥×¤«¤é»ÈÍÑ´¶¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
I : ¥¨¥¢¥êー¥ê¥Ã¥Á¥¿¥¤¥×¡Ê¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»ÈÍÑ´¶¡Ë
¢ª¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤ÊÈ©¤Ø
Ⅱ : ¥ê¥Ã¥Á¥¿¥¤¥×¡Ê¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÈÍÑ´¶¡Ë
¢ª¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢¥Ä¥ä¤ä¤«¤ÇÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÈ©¤Ø
Ⅲ : ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥ê¥Ã¥Á¥¿¥¤¥×¡Ê¤è¤êÇ»Ì©¤Ê»ÈÍÑ´¶¡Ë
¢ª¤è¤êÇ»Ì©¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢ÃÆÎÏ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢µ±¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ä¥äÈ©¤Ø
¶â¹áÌÚ¡¢·î²¼Èþ¿Í¡¢¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î²Ö¡¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿¢Êª¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É
¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¶â¹áÌÚ¡¢·î²¼Èþ¿Í¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¥é¥ë¥à¥¹¥ー¤Ê¹á¤ê¡£È©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤â¤Û¤°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹¬Ê¡´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
È±¤Ë¤âÆ³ÆþÈþÍÆ±Õ¡ª
¡ÖAQ¡¡¥Öー¥¹¥Æ¥£¥ó¥° ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È ¥Ø¥¢¥»¥é¥à¡×200mL \5,830¡¢200mL ÉÕ¤±¤«¤¨ÍÑ \5,280
½µ2~3²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖAQ¡¡¥Öー¥¹¥Æ¥£¥ó¥° ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È ¥Ø¥¢¥»¥é¥à¡×¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¸å¤Ë¡¢È±¤ÎÌÓ¤ØÅÉÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¤ä¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯È±¤ÎÆ³ÆþÈþÍÆ±Õ¤Ç¤¹¡£
È©¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ³ÆþÈþÍÆ±Õ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ø¥¢¤Ç¤â¼¡¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£ÌÓÈ±ÆâÉô¤ÎÊä½¤¤ä¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Ä¤«¤é¥Ï¥ê¥³¥·¤È½á¤¤¤Î¤¢¤ëÍýÁÛÅª¤ÊÈ±¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¸÷¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡ª 9¼ïÎà¤Î¥ëー¥¹¥Ñ¥¦¥Àー
¡Ö¥ëー¥¹ ¥Ñ¥¦¥Àー¡ÊÁ´9¿§¡Ë¡× ³Æ\6,270
ºòÇ¯¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ëー¥¹ ¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤Ï¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¤¢¤é¤æ¤ë¤ªÈ©Çº¤ß¡¦À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂçHIT¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
ÈëÌ©¤Ï¡¢¡ÈÈ©¤Î¾å¤Ç¸÷¤òÄ´¹ç¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¡¦Æ©²á¡¦»¶Íð¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀß·×¡£ÁÇÈ©¤½¤Î¤â¤Î¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Á³¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯Ä¾¸å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢1ÆüÂ³¤¯»ýÂ³ÎÏ¤ä½á¤¤´¶¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç¤¹¡£
ºÙ¤«¤¤¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È9¼ïÎà¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤¬É¬¤º¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡ª
¿´¤â¤È¤í¤±¤ë¤Ä¤±¿´ÃÏ
¡Ö¥ëー¥¸¥å¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¡¥¯¥êー¥à¥°¥í¥¦¡ÊÁ´25¿§¡Ë¡×3.5g ³Æ\5,500
ÂÎ²¹¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿°¤ËÆëÀ÷¤à¡Ö¥ëー¥¸¥å¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¡¥¯¥êー¥à¥°¥í¥¦¡×¡£¤¢¤é¤æ¤ëÈ©¥Èー¥ó¤äÈ©¼Á¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤ËÁ´25¿§¤¬È¯ÇäÃæ¡£¤Þ¤ë¤Ç¥×¥é¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½Äâ²¤Ê¤É±úÆÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢1ÆüÃæ½á¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁÇ¤Î¿°¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀè¿Êµ»½Ñ¡¦ÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¿§¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸ý¥³¥ß¤âÂ¿¤¤¡¢¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£