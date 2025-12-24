巨人・中山礼都内野手（２３）が２３日、外野一本で勝負する来季に向け、新グラブを導入することを明かした。先端を数センチ大きくし、手のひら部分のポケットを広くした新モデルを試運転。ビッググラブで定位置とゴールデン・グラブ賞をガッチリつかみ取る。

閑散としたＧ球場の室内に、乾いたグラブ音が響く。丁寧にキャッチボールを行った中山は「めちゃくちゃいい感じです」と新相棒の感触を確かめた。４月から人生初の外野に挑戦し、シーズン中は複数のグラブを試用。「ある程度外野を守って感じることもあった」と、今オフ、ローリングス社に要望を伝え来年を戦う新グラブが届いた。

「球際強化」がビッググラブ導入の理由だ。今季は強肩を披露した一方で「結構ミスもありました」。田中将が日米通算２００勝をかけて先発した９月１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）では頭上のライナーをグラブに当てながら捕球できず、決勝点を許す場面もあった。「しっかり打球が入ってくれるようなグラブにしました」と右手への素早い持ち替え以上に確実なキャッチを重視し、外野本格転向への準備を整える。

赤とクリーム色のカラーリングで、縁は金を施されている。かつて岡本が使用していた型で「届いたら色まで一緒でした（笑）。和真さんはもう違う色を使っているんで、自分はこれを定着させていこうかなと」。新相棒を携え、来季は守備でも投手を、チームを救う。（内田 拓希）

◆野球の各ポジションのグラブ 捕手、一塁手はそれぞれ捕球に適した専用のミットを使用する。内野手は二遊間はゴロ捕球から送球までスムーズにするためにコンパクトなタイプを使用することが多く、速い打球を処理する三塁手はそれよりやや大きめが主流。主に飛球を処理する外野手は縦長のタイプが多い。