フィリーズのブライス・ハーパー一塁手が２３日（日本時間同日深夜）、来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への出場参加を、自身のインスタグラムで表明した。ＭＶＰ２度を誇るスーパースターが、ついに、ＷＢＣに初参加する。

「最初に（国旗の）色を胸にしたのは、１５歳の時だった。他の何にも代えがたい感覚。ＷＢＣに米国代表として参加することを発表することにワクワクしています」と、米国代表チームのユニホームを着て、雄叫びをあげながら、ホームに生還する写真を添えた。

投稿は、またたくまに拡散し、約３時間の間に１０万人近くが「いいね」のハートマークをつけて、代表入りを祝福した。

通算３６３本塁打のスーパースターで、最後の１ピースが埋まった。投手陣は、タイガースのスクバル、パイレーツのスキーンズと、両リーグのサイ・ヤング受賞投手。野手陣は、主将を務めるヤンキースのジャッジ外野手、マリナーズのローリー捕手ら、強打者が次々と代表入りを表明する中、一塁は空きとなっていた。日本の同大会連覇を阻むべく、米国のロースターは、”本気度”がうかがえる布陣となった。