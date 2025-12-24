東西のルーキー記者によるホープフルS特別連載「Hope Step Jump」の第3回は栗東取材班の入矢美奈が担当。未勝利、黄菊賞と連勝中のノチェセラーダに注目だ。芦毛に縁がある杉山佳厩舎。ドレフォン産駒は先々週、スターアニスが阪神JF勝ち。いい流れに乗って3連勝を目指す。

若手のホープとして連載が始まったが、気になるのは「若手」という2文字だ。東の菊地君は入社2年目でピチピチだが、私は入社8年目…。「若手」ははばかられる気がするが、フレッシュな気持ちと肌の潤いは負けないので許してください。

きょう取り上げるのは、出世レースである黄菊賞を制した芦毛のノチェセラーダ。前走後の勝利インタビューで杉山佳師が語った「うちは芦毛が似合いますね」という言葉がとても印象に残っていたので直撃した。21年に開業し、4年目の昨年フェアリーSで重賞初制覇。その勝ち馬イフェイオンは芦毛で、3カ月半後の福島牝馬Sで重賞2勝目を飾ったコスタボニータも芦毛だった。正真正銘、芦毛が似合う厩舎なのだ。

彗星（すいせい）のごとく現れた芦毛のホープの前走は8頭立て6番人気で道中、中団から早めに動いて押し切りV。過去3戦は函館、札幌、京都とコースが替わっても対応し、初の2000メートルでも結果を出せた。早い段階でG1を経験することは「来年、再来年と古馬になっても活躍できるように」という願いを実現するための、いいステップになる。「芦毛って人気ですもんね」。芦毛の名馬と言えばオグリキャップ、クロフネ、ゴールドシップなどが有名。美しい馬体、たくましい走りでファンのハートをつかむ存在になる。（入矢 美奈）