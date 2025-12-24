¡ÖµÒ¤¬ÂçÀ¼¤À¤·¤Æ¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¡×ÄÌÊó¤·¤¿Å¹¼ç¤ò·Ù»¡´±¤ÎÁ°¤Ç²¥¤Ã¤¿ÃË¤òÂáÊá °°Àî»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦°°ÀîÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¼«¾Î¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê43¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï12·î23Æü¸á¸å8»þÁ°¡¢°°Àî»Ô3¾òÄÌ¤ê8ÃúÌÜ¤ÎÊâÆ»¾å¤Ç¡¢ÃËÀ¡Ê55¡Ë¤ÎËËÉÕ¶á¤ò·ý¤Ç²¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ¤Ï°û¿©Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¡¢ÃË¤¬Å¹Æâ¤ÇÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖµÒ¤¬ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¡×¤È·Ù»¡¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤¤Ê¤êÃË¤¬Å¹¼ç¤ÎÃËÀ¤ò²¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÈÃËÀ¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃË¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¡½Ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
