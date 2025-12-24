¡ÖÃÎ¿Í¤¬²¡¤·¤«¤±¤ÆÍè¤¿¡×°°Àî¤«¤é»¥ËÚ¤ÎÃÎ¿Í½÷ÀÂð¤Ë¡ÄÃË¤ò¥¹¥Èー¥«ーµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá
»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡¢¥¹¥Èー¥«ーµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢°°Àî»Ô¤ÎÃË¡Ê36¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï10·î16Æü¤«¤é11·î23Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÃÎ¿Í¤Î20Âå½÷À¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥áー¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î23Æü½÷À¤«¤é¡ÖÃÎ¿Í¤¬²¡¤·¤«¤±¤ÆÍè¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
