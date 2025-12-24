女子テニスの元世界ランク１位でウィリアムズ姉妹の姉のビーナス・ウィリアムズ（４５）＝米国＝が２３日（日本時間２４日）、イタリア人俳優のアンドレア・プレティ（３７）と結婚したことを自身のＳＮＳで発表した。

インスタグラムにファッション誌「ＶＯＧＵＥ」が「テニスのレジェンドと俳優は、ファッションに満ちたイベント週間の先週末に、ついにフロリダで結婚式を挙げました」と米フロリダ州パームビーチで結婚式を行ったことを記載したインスタグラム投稿を引用し、自身のウェディングドレス姿をアップ。結婚式の模様や妹のセリーナの姿もある。 「私たちはとても愛し合っています。ただ、最高に幸せで、最高に美しくて、最高に甘い日でした」とビーナスの言葉も載せられた。

米メディア報道によると結婚式はパーティーなどを含め５日間にわたって行われたという。

２人は２０２４年７月にイタリアのネラーノのアマルフィ海岸沿いでボートに乗っているところを目撃され、交際がうわさされてきた。今月１日（同２日）に今年１月３１日に婚約していたことをビーナスが自身のＳＮＳで正式に公表していた。

ビーナスは１９９４年に１４歳でプロ転向。ウィンブルドン５勝（２０００、０１、０５、０７、０８年）、全米オープン２勝（２０００、０１）を含むＷＴＡツアー通算４９勝。２０００年のシドニー五輪でもシングルスで金メダルを獲得した。現在も現役としてツアーに参戦している。

プレティはデンマーク生まれのイタリア人モデル兼俳優。