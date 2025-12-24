巨人・石塚裕惺内野手（１９）が「坂本ロード」を歩む決意を示した。２３日、開幕１軍と坂本以来となる高卒２年目のレギュラー獲得を誓った。都内の球団事務所で契約更改に臨み、３０万円増の年俸１２３０万円でサイン（金額は推定）。高卒２年目でレギュラーに定着し、レジェンドとなった偉大な先輩をイメージし「僕も続けるように」と誓った。１月は坂本とともに合同自主トレを行い、多くを吸収する構え。チームの未来を担う大器は、２年目に一気のブレイクを目指す。

＊ ＊ ＊ ＊

阿部監督は今季終盤、１軍で主に代打で奮闘していた石塚について「未来のレギュラー張ってもらわないといけない選手だから」と当面ショート一本で育てる意向を示していた。秋季キャンプも遊撃一本。オーストラリアのウィンターリーグでも遊撃で出場した。

将来的に球界を代表する大型遊撃手になれる逸材。一方で、遊撃では今季打率リーグ２位の３割１厘でベストナイン、ゴールデン・グラブ賞の泉口が高い壁として立ちはだかる。２月のキャンプはまず遊撃で競争する見込み。その上で、守備力も含めて泉口は遊撃から外せない、しかし石塚も使いたい、と首脳陣が思うような石塚の猛アピールがあれば、この日の契約更改で球団側が示唆した「三塁石塚プラン」もあり得る。

ただ、三塁も大激戦だ。新外国人のダルベック、リチャード、荒巻が一、三塁の候補。坂本も三塁奪取に燃えている。現時点で来季の内野の布陣はさまざまな選択肢がある。（巨人担当キャップ・片岡 優帆）