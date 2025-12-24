【アニバーサリーの鼓動】スポニチでは「アニバーサリーの鼓動」と題し、阪神が今秋のドラフト会議で指名した7選手が歩んできた足跡を連載する。3位・岡城快生外野手（22＝筑波大）は文武両道を貫いた俊足巧打の即戦力野手。第1回は野球との出合いを中心に振り返り、計3回にわたり知られざる素顔、野球人生の分岐点に迫る。

「快く生きる、周りの人も快くさせる」。そう願いを込めた両親は「快生」と名付けた。3人兄弟の次男として誕生。名前通りに成長した快生は3歳年上の兄の影響で小学1年から白球を握った。「マジで自由（人）だった」。少年時代は自他共に認めるマイペースな性格だった。

岡山庭瀬シャークス時代はウオーミングアップ中にもかかわらず木登りを始めることもあった。また、外出時、出発時間になっても準備ができていなかったことは一度や二度ではなかった。「（周りからは）自由人って言われていました。兄にはかなり迷惑をかけたと思います」。何度も兄を困らせた。そんな“自由人”が夢中になったのが打撃だった。

「（打撃は）野球の醍醐味（だいごみ）。（自分の中では）打つことがメインだった」

当時、守りでは内野手と捕手を兼任。ただ、練習は打撃ばかり。マイペースを貫いて小学2年で人生初のホームランを放った。一方で足の速さは学年でトップクラス。毎年のように大活躍する運動会では目立つ存在だった。成長期が遅く、周囲との体格差は大きかったが、心の成長とともに“自由人”としての姿は影を潜めた。

吉備中ではリーダーとしても活躍した。軟式野球部に所属し、内野手としてプレー。中学3年時はキャプテンの重責を担い、持ち前の明るい性格でチームをけん引した。また、小学生当時から頭脳明晰（めいせき）で勤勉さも兼ね備えていた。「（小学生の頃から）特に勉強をしたわけじゃないですけど、ある程度できる方だった」。学習塾には中学3年から大学受験が終わるまで通い続けた。週4日、一日約2時間の勉強を継続。大好きな野球だけでなく、勉強も地道に努力を重ねた。その結果、高校は県内屈指の進学校である岡山一宮に合格した。

幼い頃の“弱点”は食べ物の好き嫌いが多かったことだ。特に野菜は大の苦手。「茶色い物ばかり食べていました」。大好物は母の手作りコロッケ。ただ、高校入学後に食の意識が変わり、牛乳を飲むことを日課とした。「（牛乳が成長に）つながったのかも」。そのかいもあって約15センチも身長が伸びるなど急成長。気づけば現在の1メートル83の恵まれた体格となっていた。

当然、野球面での日課もあった。必ず登校前の早朝と練習後の居残り練習を実行。平日は約1時間程度だった練習のメニューは選手たちが考案していた。「いろんなことを考えられるし、良い悪いの分別もできていた」。岡山一宮の当時監督・赤畠資佳氏は主体性、自主性があったことも明かした。高校3年にもWキャプテンの一人として、そしてエースとしてチームを引っ張った。青年となった快生はマイペースではなく文武両道を貫き、自らの人生を切り開いた。（山手 あかり）

◇岡城 快生（おかしろ・かいせい）2003年（平15）6月23日生まれ、岡山県出身の22歳。吉備小1年から岡山庭瀬シャークスで野球を始め、吉備中では軟式野球部に所属。岡山一宮では1年秋からベンチ入り。甲子園出場なし。首都大学リーグの筑波大では2年春にデビューし、3年秋から3季連続で外野手のベストナイン。1メートル83、83キロ。右投げ右打ち。