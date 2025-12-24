¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æ¡¡¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¡×Æ´¤ì¤Î¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¤È½éÂÐÌÌ¡¡¥µ¥¤¥ó¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤!¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×´ä°æÍ¦µ¤¡Ê39¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÄ¶ÆÃÂç¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂSP¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ´¤ì¤Î¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¥Ñ¡¼¥È¡Ê2¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿´ä°æ¡£¡Öº£Ç¯¥¤¥ÁÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿»ö¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡ÖËÍ¡¢¥¢¥Ë¥á¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¡¢¡Ö»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç»Ê²ñ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ½Ð²ñ¤¨¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê´ÆÆÄ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤é¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤·¡¢¥µ¥¤¥óÍß¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¡£¥µ¥¤¥ó¤Ï¿§»æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö3Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤ËºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Î·àÈ¼¤ò¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç¤ä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥ì¥³¡¼¥É²½¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍÇã¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È»ý»²¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¸å¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤È¥µ¥¤¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢´ä°æ¤¬¥ì¥³¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÌ¾Á°¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Ú¥ó¤ò»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¥µ¥¤¥ó¤Î²£¤Ë³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢´ä°æ¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤!¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È´¶Æ°¤Î¤¢¤Þ¤êÂÎ¤Ï¿Ì¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤ò¼«¿È¤Î¼ê¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÆ°¤¯¤È³¨¤¬¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÀäÂÐ¥Ö¥ì¤µ¤¹¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²¶¡ÄÆ´¤ì¤Î´ÆÆÄ¤À¤«¤é¡Ä¤â¤¦¿Ì¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¼ê¤Ï¸ÇÄê¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼ê¤¬¿Ì¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ÂÎ¤òÅÁ¤Ã¤Æ¡¢Â¤ËÎ®¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂ¤Ë¿Ì¤¨¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£