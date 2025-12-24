¡Ö¶ä¹Ô¤¬Âß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡Ä¡×»ñ»º3000Ëü±ß¡¦Ç¯¶â·î22Ëü±ßÍ½Äê¤Î63ºÐÃËÀ¡¢¼«Âð¤ò¡È¥Õ¥ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤·¤¿13Ç¯¸å¤ËÃÎ¤Ã¤¿¡ÒÏ·¸åÇËÃ¾¤ÎÆþ¸ý¡Ó
ÄêÇ¯¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃùÃß¤ò¼è¤êÊø¤¹¤³¤È¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½»Âð¤Î½¤Á¶¤Ê¤É¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿½ÐÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼ê¸µ¤Î¸½¶â¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¥í¡¼¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ì¸«¡¢¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¸¤¤ÁªÂò¤Ë¸«¤¨¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ëý¿´¤È¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÀÖ»ú
¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢ÄÌÄ¢¤Î¿ô»ú¤¬¸º¤ë¤Î¤òÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤È¸½¶â¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËè·î¡¢Ëè·î¡¢¶±¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
ºë¶Ì¸©ÆîÉô¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡£¼êÆþ¤ì¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿ÃÛ45Ç¯¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤ÇÊë¤é¤¹¾®ÎÓÀµÉ×¤µ¤ó¡Ê76ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤¹¡£ÁÌ¤ë¤³¤È13Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬63ºÐ¤Î¤È¤¡£Åö»þ¡¢60ºÐÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤Ç·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£60ºÐ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿Âà¿¦¶â¤È¡¢Ï·¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÍÂÃù¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3,000Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤ÏÉ×ÉØ¤Ç·î22Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡£»ý¤Á²È¤Ç¥í¡¼¥ó¤Ï´°ºÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ìÔÂô¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»»ÃÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢63ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÃÛ30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë½»¤Þ¤¤¤Ç±«Ï³¤ê¤òÈ¯¸«¡£¤½¤³¤ÇÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¤Þ¤¿¤Ï·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î·×²è¤¬µÞÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤é1,200Ëü±ß¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤é²òÂÎÈñ¤Ê¤É¤âÆþ¤ì¤ÆºÇÄã¤Ç¤â2,500Ëü±ß¡£¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤É¤â¸«¿ø¤¨¤ë¤È¡¢3,000Ëü¡Á4,000Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤ß¤Æ¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤ÏÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö1,200Ëü±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÇÊ§¤¦¤È¡¢¼ê¸µ¤Î»ñ»º¤¬1,800Ëü±ß¤Ë¥¬¥¯¥ó¤È¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ï·¸å¡¢ÉÂµ¤¤ä²ð¸î¤Ç²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸½¶â¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¶ä¹Ô¤«¤é¤â¡Øº£¤ÏÄã¶âÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ú¤ê¤Ê¤¤ãÂ»¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤ªËÏÉÕ¤¡£¤À¤«¤é¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢15Ç¯ÊÖºÑ¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î³èÍÑ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÈñÍÑ¡§1,200Ëü±ß
»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡§Æ¬¶â200Ëü±ß¡Ü¥í¡¼¥ó1,000Ëü±ß¡Ê15Ç¯ÊÖºÑ¡Ë
¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë»ñ»º¡§2,800Ëü±ß
¡Ö¼ê¸µ¤Ë2,800Ëü±ß¤â¤¢¤ì¤ÐÈ×ÀÐ¤À¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¸½¶â¤Î²¹Â¸¡×¤³¤½¤¬¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î²È·×´¶³Ð¤ò¶¸¤ï¤»¡¢ÇËÃ¾¤ò¾·¤¯ºÇÂç¤Îæ«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·î¡¹¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÏÌó6Ëü±ß¡£¡ÖÇ¯¶â22Ëü±ß¤«¤é6Ëü±ß°ú¤¤¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê16Ëü±ß¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦·×»»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¸µ¤Ë¡Ö2,800Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦Âç¶â¤¬¤¢¤ë°Â¿´´¶¤«¤é¡¢¾®ÎÓ¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÎºâÉÛ¤ÎÉ³¤Ï´Ë¤ó¤À¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×
¡ÖÂ¹¤ËÆþ³Ø½Ë¤¤¤òÃÆ¤â¤¦¡×
»ñ»º»Ä¹â¤¬¤¢¤ë¤æ¤¨¤Ë¡¢·î¡¹¤ÎÀÖ»ú¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡´¶¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢À¸³èÈñ¤È¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ù½Ð¤Ï·î32Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢Ëè·î10Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀÖ»ú¤¬¿â¤ìÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢70Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎºÊ¤Î¼ê½Ñ¤ä¼«¿È¤ÎÆþ±¡Èñ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö200Ëü±ß¶á¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç»ñ»º¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¸½¶â¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼ê¸µ¤Ï1,800Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤â¤¦¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÉ¬»à¤ËÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥í¡¼¥ó¤Î6Ëü±ß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶âÆâ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ä¹Ô¤¬¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡Ä¡ÄÁªÂò¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡×
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÃùÃß¤Ï¸½ºß¡¢500Ëü±ß¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°ºÑ¤Þ¤Ç¤¢¤È¿ôÇ¯¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤è¤ê¡Ö¥Õ¥í¡¼¡×¤¬Ï·¸å¤ò¼é¤ë
Ï·¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö»ñ»º»Ä¹â¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤¬¸º¤ë¤³¤È¤ò¶ËÃ¼¤Ë¶²¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁíÌ³¾Ê¡Ø²È·×Ä´ºº ²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìµ¿¦¤Î¹âÎð¼ÔÉ×ÉØ¤Î1¥õ·î¤Î¼ý»Ù¤ÏÊ¿¶Ñ3Ëü¡Á4Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÀÖ»ú¤Ç¤¹¡£Ê¿¶ÑÅª¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÃùÃß¤Î¼è¤êÊø¤·¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄêÈñ¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢ÀÖ»úÉý¤Ï°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¤·¡¢»ñ»º¼÷Ì¿¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¶â°ì³çÊ§¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä ¤â¤·1,200Ëü±ß¤ò¸½¶â¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ñ»º¤Ï1,800Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·î¡¹¤ÎÊÖºÑ¡Ê6Ëü±ß¡Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸³èÈñ¤¬Ç¯¶âÆâ¤Ç¼ý¤Þ¤ì¤Ð¡¢»ñ»º¤ò¼è¤êÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯À¸³è¤Ç¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Õ¥©¡¼¥àµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä ¤½¤â¤½¤â¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë1,200Ëü±ß¡×¤¬¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿å²ó¤ê¤ÈÃÇÇ®Êä¶¯¤Ê¤É¡¢É¬¿Ü²Õ½ê¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¡¢¤«¤Ä¸½¶â°ì³çÊ§¤¤¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é»ñ»º¤Î¸º¾¯³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¥í¡¼¥ó¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄã¶âÍø¤À¤«¤é¼Ú¤ê¤Ê¤¤ãÂ»¡×¤Ï¡¢¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¸½Ìò»þÂå¤ÎÏÀÍý¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ýÆþ¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤ëÏ·¸å¤Ï¡¢¡Ö¼Ú¶â¥¼¥í¡×¤¬ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤«¤±¤Î»ñ»º³Û¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢Ëè·î¤Î¼ý»Ù¤ò¹õ»ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯Ï·¸å¤òÀ¸¤È´¤¯ºÇÎÉ¤ÎÆ»¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
