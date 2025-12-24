阪神のドラフト5位・能登嵩都投手（24＝オイシックス）が23日、ファーム本拠地のSGL尼崎スタジアムで自主トレを公開した。15日の新人選手入団発表会後にひと足早く選手寮の「虎風荘」に入寮。優勝旅行は不参加だった才木とも既に対面し、今後はお手本となる先輩右腕に熱視線を送る考えを示した。

「やっぱり（体が）デカいっすね。力感なく強い球がいっていた。目指す部分はあそこ」

入寮後、才木のキャッチボールを見た際に衝撃を受けた。ゆったりとした力感のない投球フォームから繰り出される直球は威力十分だった。まさに理想とする質と球威。さらに驚いたのは高い制球力だった。

「手足が長いとコントロールは難しいと思うので。（制球力が良いのは）体の使い方なのか…。何か吸収できるところはあるんじゃないかな」

今季はイースタン・リーグで最多勝、最優秀防御率、勝率第1位の3冠を獲得した。ただ、今季、1試合平均の与四球率は3・52と制球力に課題を残した。一方の才木は同2・52。「才木さんにタイミングの取り方だったりというか、力の伝え方は聞いてみたい」。再会した際は投球フォームの“解剖”に意欲。この日、球場に通算45勝右腕の姿はなかった。それでもキャッチボールやランニングなどで2時間を超える自主トレを敢行。飽くなき向上心を胸に、未完の大器がステップアップを目指す。（山手 あかり）