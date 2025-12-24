阪神は23日、来季の新外国人選手としてイーストン・ルーカス投手（29＝前ブルージェイズ）と契約したことを発表した。背番号は「42」、単年契約で来季の推定年俸は120万ドル（約1億8840万円）。身長1メートル91の新戦力は球団支配下入団の助っ人左腕では歴代最長身。直球の球速は平均150キロを誇るパワー型だ。球団は「打者の打ち取り方を知っている」と評価し、先発として期待を寄せた。今季6勝を挙げたデュプランティエの穴を埋めるでっかい活躍を頼みまっせ〜。

クリスマスを2日前に控えたこの日、海の向こうから虎党に向けてうれしい声が届いた。入団が決まったルーカスが球団を通じて、新天地での意気込みを語った。

「2026年シーズンに阪神タイガースに加入することができ、心から感謝するとともに、とても興奮しています。タイガースは非常に歴史と伝統のある球団であり、その一員としてプレーする機会をいただけたことを大変光栄に思っています。チームの勝利に少しでも貢献し、日本一を成し遂げるために全力を尽くします」

1メートル91の高い身長こそ最大の特徴だ。これまで数多くの外国人選手が球団に在籍してきたが、助っ人左腕としてはザラテと並ぶ最長身。角度ある直球の球速は平均150キロを誇り、球威も重なって力で押すのが投球スタイルだ。フライとゴロの比率では毎年フライアウトが6割以上を占めた。直球の威力を証明する成績だ。

ワールドシリーズでドジャースに敗れた強豪ブルージェイズに所属した今季、4月は先発の一員だった。そこで結果を出せなかったとはいえ、実力は認められていた。新たに猛虎の一員となる遊撃候補・ディベイニーの90万ドル、メジャー通算112試合登板の抑え候補・モレッタの100万ドルを超える推定年俸120万ドル（約1億8840万円）が、米国での高い評価を物語っている。

竹内孝行球団副本部長は「左の先発投手として期待をしています」と起用法を説明した。そして「ストレートは速い。ストレートを中心として変化球も多彩。打ち取り方を分かっているというか、自分の特徴を分かって打ち取っていく」と付け加えた。猛虎の先発サウスポー候補は大竹、伊藤将、高橋、伊原、門別らがいるが、速球派と呼べるのは門別ぐらい。大型のパワータイプという新たなエッセンスが加わるのは、藤川監督にとって心強いはずだ。

今季6勝を挙げたデュプランティエの退団が決まり、DeNA入りが決定的となっている。その穴を埋めるどころか、それ以上の活躍を見込めるのがルーカス。2リーグ制以降、球団史上初のリーグ連覇へ、また一つピースが埋まった。（倉世古 洋平）

≪11〜13年在籍のザラテと同身長≫

○…新外国人のルーカスは身長1メートル91で、阪神の助っ人左腕では11〜13年に在籍したザラテと並ぶ最長身。ザラテは11年に育成契約で入団し、12年7月に支配下選手へ昇格。故障の影響もあり、13年限りで退団した。1軍通算成績は4試合で勝敗なし、防御率7・36。

≪外国人まだ獲る≫

T…竹内孝行球団副本部長は新外国人選手の補強をさらに進める考えを示した。「まだもうちょっとは考えたい。年内はどうですかね。ギリギリ難しいかなというところです」。具体名は明かさなかったものの、獲得へ向けて選手を絞り込んでいるもよう。支配下の助っ人陣はドリスのみが残留。新戦力は左腕のルーカスの他、遊撃候補のディベイニー、メジャー通算112試合登板の抑え候補・モレッタの加入が決まっている。