ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¡µð¿Í¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ò·Ù²ü¡¡¡ÖÈôµ÷Î¥¤â¤¢¤ë¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤é¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ºå¿À¡¦ºäËÜ¤Ïµð¿Í¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤Ë·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤òÈ¯Îá¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»47ËÜÎÝÂÇ¤Î¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈôµ÷Î¥¤â¤¢¤ë¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤é·ë¹½¡¢¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È°ìÈ¯¤òÍÑ¿´¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÐºö¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¼«·³¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÍÞ¤¨¸õÊä¤Î¥â¥ì¥Ã¥¿¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥ÈÊý¸þ¤Ë¶Ê¤¬¤ëÉÔµ¬Â§¤Ê¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Éð´ï¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡¢²ñ¤Ã¤¿¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£