¡¡µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨¤«¤é£³£°ËüÁý¤ÎÍèµ¨Ç¯Êð£±£²£³£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¡È¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¥³¥ó¥Ó¡É¤òÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¡¢¹âÂ´¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡º£µ¨¤Ï¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é£±·³¤Ç£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢£²·³¤Ç¤ÏÂÇÎ¨¡¦£³£²£·¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿£±·³½é°ÂÂÇ¤âµÏ¿¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î¤ÏºäËÜ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¡£¡ÖÍ¦¿Í¤µ¤ó¤â£²Ç¯ÌÜ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£ËÍ¤âÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¤òÀë¸À¡££²·³¤Ç¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìî¤«¤é½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡È¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¡É¤Îº²¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£