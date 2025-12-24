º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿Á°ºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿Î»á¤¬¸ùÏ«¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ö16Ç¯´Ö¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÆü¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Á°ºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿Î»á¡Ê33¡Ë¤¬23Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè69²ó´ØÀ¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¸ùÏ«¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö16Ç¯´Ö¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°ºÇ¸å¤Î°ìÆü¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ØÀ¾¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µ³¼ê¤Îºä°æ¤µ¤ó¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¹â»³¤µ¤ó¤Ê¤ÉÏÃ¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£Á°Æü22Æü¤ËÍ¥¾¡Î¹¹ÔÀè¤Î¥Ï¥ï¥¤¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢Â¾¶¥µ»¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£