»¥ËÚ¡¦Æî·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆî¶è¤Ç¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°Êª¤ÎÌÜ·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°Êª¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔÆî¶è¿¿¶ðÆâ¤Î¸ÞÎØÂç¶¶ÉÕ¶á¤Ç¤¹¡£

12·î23Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢40Âå½÷À­¤¬Çã¤¤Êª¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤áÅÌÊâ¤Ç°ÜÆ°Ãæ¡¢Ë­Ê¿Àî¤ÎÌÐ¤ß¤ò¹õ¿§¤Î4Â­Êâ¹Ô¤ÎÆ°Êª¤¬Áö¤êµî¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤·¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¥¯¥Þ¤ò¸«¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤ËÌÜ·â¤·¤¿ÄÌÊó¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£