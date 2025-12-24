「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

サウジアラビアで開催される世界戦興行の公式イベントが２３日、リヤドの特設会場で行われた。メインを飾る４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は、ＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝との決戦に向けてＫＯ決着を口にしつつ「無理に狙うのではなく、しっかりボクシングを見せて、荒々しい強引さではなく美しい展開を」と宣言。また、セミファイナルの前ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝らも見参した。

モンスターがサウジアラビアに襲来した。豪華絢爛（けんらん）なイベント会場の大トリで現れると、主役のオーラたっぷりに登場。現地メディアも殺到する中で貫禄のシャドーを披露した後、最強の称号であるリング誌認定ベルトを肩に掛けて拳を握り、「サウジアラビアで皆さんが期待してくれている。（相手を）倒すところを目に焼きつけてください」と決意を込めた。

今年４試合目に向けて、試合１週間前に到着した。サウジアラビアは冬季だが、日中は気温約１５〜２０度という気候で「涼しくて過ごしやすい」と尚弥。「日本からマイナス６時間という時差もやりやすい」とうなずき、「気持ちも高まってきた。いよいよだな」と臨戦態勢に入った。

このほど、階級を超えた最強ランクのパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）１位の世界５階級制覇王者テレンス・クロフォード（３８）＝米国＝が引退を電撃表明した。

現在３位の尚弥は「引退は誰もが通る道」と受け止めつつ、首位奪還も現実味を帯びるだけに「ＰＦＰ１位になるにふさわしい試合をしたい」と宣言。その上で、ピカソ戦へ「期待を超えていくことを目指している。ＫＯとは言ったが、荒々しい強引さではなく美しい展開を（見せたい）。（リング上で）向き合ったときの感じ方次第。どうなるか楽しみにしてください」と予告した。