¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡ÖÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñºâÃÄË¡¿ÍÀßÎ©£±£°£°¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ½Ë²ì²ñ¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¡¢²£¿³¤ÎÂçÅçÍý¿¹°Ñ°÷Ä¹¡Ê¸µ½°±¡µÄÄ¹¡Ë¤éÌó£¸£°£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡Ë¡áÆó½ê¥Î´Ø¡á¤Ï£±£°£°¼þÇ¯µÇ°±ÇÁü¤ÇÂçË²¡¢ËÌ¤Î¸Ð¡¢ÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¡¢µ®Çµ²Ö¡¢Ä«ÀÄÎ¶¡¢ÇòË²¤é¤È¤È¤â¤Ë¼«¿È¤Î»Ñ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤¬¤¹¤ë¡×¤È´¶³´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Î´Ö¤Ë¤Ï´ÛÆâ¤Ç£²£´¡¢£²£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£±£°£°¼þÇ¯Å¸¼¨Å¸¤ò´Õ¾Þ¡£ÁÐÍÕ»³¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¹Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÎòÂå²£¹Ë¤Î»°¤Ä¤¾¤í¤¤²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ê¤É¤ò¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀÎ¤Î²£¹Ë¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¡¢º£¤È°ã¤¦·Á¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶¿´¡££±£°£°¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡Ö²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¼°Åµ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÎÂçÁêËÐ¤¬¤¢¤ë¡£²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏµÇ°±ÇÁü¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤ò¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¬½Å¤¤¡£´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£