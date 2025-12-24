¿·³ã»Ô¤Ï12·î23Æü¡¢µìÀ¾ËÙ¥íー¥µ¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¸¡¾Ú¤¹¤ëÍ­¼±¼Ô²ñµÄ¤ÎÀßÃÖ¤òÈ¯É½¡£Ãæ¸¶»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»ÜÀß¤Î¿¿¤Î²ÁÃÍ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃÏ²¼¾¦Å¹³¹¡¦µìÀ¾ËÙ¥íー¥µ¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢»ÔÍ­²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º£¸å¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¼Â»Ü¤·¤¿¼Â¸½²ÄÇ½À­Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢º£¸å30Ç¯´Ö¤ÎÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¥³¥¹¥È¤È¼ý±×¤ò»î»»¡£

¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÀÖ»ú¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ²¼³¹¤ÈÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½¤Á¶Èñ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿¥³¥¹¥È¤ÏÌó130²¯±ß¡£¼ý±×¤Ï68²¯±ß¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Ìó63²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë¡£

Ãó¼Ö¾ì¤Î¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÌó13²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ç¡¢ÀÖ»úÉý¤ÏºÇ¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿·³ã»Ô¤ÎÃæ¸¶»ÔÄ¹¤Ï23Æü¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µìÀ¾ËÙ¥íー¥µ¤Î²ÁÃÍ¤ä¸ø¶¦Åê»ñ¤ÎÂÅÅöÀ­¤Ê¤É¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ­¼±¼Ô²ñµÄ¤ÎÀßÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÌÚ¤äÅÔ»Ô·Ð±Ä¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È5¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡Ú¿·³ã»Ô¡¡Ãæ¸¶È¬°ì »ÔÄ¹¡Û
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¿·³ã»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤­¤¿À¾ËÙ¥íー¥µ¤Î¿¿¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×

Í­¼±¼Ô²ñµÄ¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¡¢¿ô²ó¤Î²ñµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢Ìó1Ç¯¸å¡¢¿·³ã»Ô¤ËÄó¸À¤ò¼¨¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£