¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¶¦±é¥é¥¤¥Ö¡Ö£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡¡£Ð£È£É£Ì£È£Á£Ò£Í£Ï£Î£É£Ã¡¡£²£°£²£µ¡¡Ëâ²¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ò£Å£Ö£É£Ö£Á£Ì¡×¤ò³«ºÅ¡£¥í¥Ã¥¯¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¸ø±é¤Ç¡Ö£Ã£Õ£Â£Å¡×¤Ê¤É£±£³¶Ê¤òÈäÏª¡£Ä¶Ëþ°÷£±£¶£°£°¿Í¤Îº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢£±Ç¯¤òÇ®¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£··î¤«¤é¤Ï£¸ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤¬¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö£²£¶Ç¯¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤Î£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÎå¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¸µÆü¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆÃÈÖ¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡×¡Ê¸å£·¡¦£°£°¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ö¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÂÎÃÃ¤¨¤Æ¤âÀº¿À¤¬ÉÂ¤à¡×¤È¤Ü¤ä¤¡Ö¼ýÏ¿Á°¤Î£±¥«·îÁ°¤¬°ìÈÖ°ß¤¬ÄË¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÁ´¤Æ¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¡×¤È¡È¸Ä¿Í£¸£±Ï¢¾¡Ãæ¡É¤æ¤¨¤Î¶ì¤·¤ß¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£