¾¾²¬¾»¹¨¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡Ä¡ÖÍò¤ÎÁêÍÕ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬23Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¥Û¥¯¥ì¥óÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Ë¤è¤ëËÌ³¤Æ»»ºµíÆý¡¦ÆýÀ½ÉÊ¤Î¼ûÍ×³ÈÂç±¿Æ°¡Ö¥ß¥ë¥¯¥é¥ó¥ÉËÌ³¤Æ»¡×¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¡ÖµíÆý¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÍò¤ÎÁêÍÕ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤·¤«Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È24Æü¤Ë43ºÐ¤È¤Ê¤ëÁêÍÕ²íµª¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¸åÇÚ»×¤¤¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö»¥ËÚÈ¡´Û´Ö¤Î¿·´´Àþ¤Î´°À®¡×¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£