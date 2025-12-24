¡Ú²£¿Ü²ì¡Û»°±º³Ø±ñ¡¢½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë£³Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¡¡È÷ÉÊÄ´Ã£¤Ø¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡¡ÍèÇ¯£±·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ë£³Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿»°±º³Ø±ñ¹â¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¡Ë¤Î½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê£Ã£Æ¡Ë¤Ç´óÉÕ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÀ²¤ìÉñÂæ¤ò²£¿Ü²ìÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡£Ã£Æ¤ÏÆ±Éô¤ÎÊÝ¸î¼Ô²ñ¤¬¹Ô¤¤¡¢ÍèÇ¯£±·î£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë£·£°Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Æ±²ñ¤Î¿¹ÈþÊæÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³Ø¹»¤«¤é¤Ïµ¬Äê¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢Éô°÷¤«¤é¤âÉôÈñ¤òÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈ÷ÉÊÄ´Ã£¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤¬£Ã£Æ¤À¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤Ë¤«¤«¤ë±óÀ¬Èñ¤ä¿©Èñ¤Ê¤É¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ëºÝ¡¢Æ±Áë²ñ¤äÃÏ¸µ¤Ë»Ù±ç¤òÊç¤ë¤Û¤«¤Ë£Ã£Æ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¸©Æâ¤Î¹â¹»¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹ÂåÉ½¤â¤½¤¦¤·¤¿Îã¤ò»²¹Í¤Ë½é´ë²è¤·¤¿¡£
¡¡´óÉÕ³Û¤ÏÀé±ß¡¢£³Àé±ß¡¢£µÀé±ß¡¢£±Ëü±ß¤Î»Í¤Ä¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿´óÉÕ¶â¤Ï¡¢Âç²ñÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤äÎý½¬ÍÑ¥Ü¡¼¥ë¤Î¿·Ä´¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ä¥¦¥¤¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤Ê¤É±þ±ç¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£ÊÖÎé¤È¤·¤Æ¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Î³èÆ°Êó¹ð¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷ÉÕ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£