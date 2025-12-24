¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡¡·ãÆ°¤Î2025Ç¯¤ò²ó¸Ü¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¡¢°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÇÍèµ¨¤«¤é¥Æ¥¹¥È·ó¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ä£Á£Ú£Î¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä£Ó¡¡£²£°£²£µ¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Ú£Ï£Ú£Ï£Ô£Ï£×£Î¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£´·î¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤«¤é¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ£Æ£±¤Î¥·¡¼¥È¤ò¼º¤Ã¤¿·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¡£¤½¤ó¤Êº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²þÁ±ÅÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¡¢°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢£Æ£±Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£