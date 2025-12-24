¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥é¥¤¥¬¡¼ 1¡¦4°úÂà¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤Ëà´°Á´Ç³¾ÆáÍ×µá¡¡¤Þ¤ÀÁá¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡½Ã¿À¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥é¥¤¥¬¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÃÂê¤ä¥×¥í¥ì¥¹´Ñ¤ò¸ì¤ë¡Ö½Ã¿À·ãÏÀ¡×¡£º£²ó¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¹¡Ë¤Ëà¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸á¤À¡££±£¹£¹£¹Ç¯£´·î¤ÎÆþÌç¤«¤éÃª¶¶¤ò¸«¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¬¡¼¤¬Ç§¤á¤ëà£±£°£°Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºàá¤Î¤¹¤´¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤È¤Î°úÂà»î¹ç¤ËË¾¤à¤³¤È¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ú¥é¥¤¥¬¡¼¤¬¸ì¤ë½Ã¿À·ãÏÀ¡Ê£´£¹¡Ë¡ÛÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÎÁ´¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÀï¤ÏÁ´£·»î¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î¥É¡¼¥à¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ø¤¨¡Á¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢ÀÐ¿¹ÂÀÆó¡¢£Ó£È£Ï¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸¤Î£´£×£Á£ÙÀï¡Ë¤Ê¤ó¤À¤Í¡£¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¡£¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥óÁª¼ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡ÊÂÐ£Å£Ö£É£Ì¡Ë¤â¤¢¤ë¤·¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£ÁÁª¼ê¤È£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄÔÍÛÂÀÁª¼ê¤Î¥À¥Ö¥ë²¦ºÂÀï¤â¤¢¤ë¤·¡¢¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë¹ëÀª¤Ê¥«¡¼¥É¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤â»î¹ç½ç¤Ë¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃª¶¶¹°»êÁª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î°úÂà»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÁÓ¼º´¶¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥É¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬±²´¬¤¯¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ë»î¹ç¤ÏÁÈ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÃª¶¶Áª¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Ãª¶¶Áª¼ê¤Ë¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ìó£²£¶Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤Í¡£°ìÊý¤Ç¥ª¥«¥ÀÁª¼ê¤âÀÕÇ¤¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¸½Ìò¤È°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö²¿¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Ãª¶¶¹°»ê¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡£
¡¡ËÍ¤Ï°úÂà»î¹ç¡Ê£²£°£²£°Ç¯£±·î£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¹â¶¶¥Ò¥í¥àÁª¼ê¤ËÉé¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½Ìò¤Ï¶¯¤¤¤Ê¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥Ò¥í¥àÁª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£Ãª¶¶Áª¼ê¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬°úÂà¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Èþ¤·¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¤¬¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÈó¾ð¤Ê½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¡Ê£¹£¸Ç¯£´·î¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÄ¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ãª¶¶Áª¼ê¤¬ºÇ½é¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²¿Ç¯¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄù¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬Ãª¶¶¹°»ê¤Ê¤ó¤À¤è¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤â¼«Ê¬¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¸ùÀÓ¤Ï¤¹¤´¤¤¤è¡£¤â¤·¤âÃª¶¶¹°»ê¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏºÇ°¤Î¾ì¹ç¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬»Ò¶¡¤Î»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥Ö¡¼¥à¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£¸ý¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÆþÌç¤Î»þ¤«¤éÃª¶¶¹°»ê¤ò¸«¤Æ¤¤¿ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà¤Ê¤é¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£