¡¡½à¶¯´¯ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Îºç±ÑÍºÈï¹ð¡Ê£µ£µ¡Ë¤Î¸øÈ½¤¬£²£³Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò£±£°Ç¯¤òµá·º¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎºçÈï¹ð¤Ï¡ÖÌµºá¡×¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤ËÃË¤Ç¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤ÉàÂç±éÀâá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºçÈï¹ð¤Ï¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¡¢Çò¿§¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç½ÐÄî¡£¸øÈ½Ãæ¡¢ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤À¤Ã¤¿Æ¬¤Ï¡¢À÷¤áÄ¾¤·¤¿¤Î¤«¹õ¡¹¤È¤·¡¢À°È±ÎÁ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº¸¼ê¼ó¤Ë¤Ï¿ô¼î¤ò¤·¡¢º¸¼ê¤ÎÃæ»Ø¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÀÐ¤Î»ØÎØ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤ÈºçÈï¹ð¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤È£±£¶Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë£²£°Âå¤Î½÷À£²¿Í¤Ë¡Ö±éµ»»ØÆ³¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºçÈï¹ð¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢Í×µá¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð½÷Í¥³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È½÷À¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤«¤»¡¢¹³µñÉÔÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¾è¤¸¤Æ¡¢¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡£ºçÈï¹ð¤ÏÃË½÷¤Î´Ø·¸¤ÏÇ§¤á¤¿¤¬¡¢½÷À¤¬¹³µñÉÔÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈÝÄê¡£¸øÈ½¤Ç¤â°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÑÍºá¤Ç¤¹¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤È¶î¤±½Ð¤·¤ÎÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÎ©¾ì¤Îº¹¤òÍøÍÑ¤·¡¢½÷À¤ò¼«¿È¤Î¤Ï¤±¸ý¤È¤·¤¿ÈÜÎô¤Ç°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤ÈÃÇºá¤·¡¢Ä¨Ìò£±£°Ç¯¤òµá·º¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈï¹ð¤ÈÈï³²¼Ô¤Ë¤Ï¹ç°Õ¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ë½÷À¤Î¶¡½Ò¤ÏÉÔ¼«Á³¡£·ëÏÀ¤¢¤ê¤¤ÇÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¤¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºçÈï¹ð¤Ï¡¢¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¡Ö»ä¤ÏÑÍºá¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Èï³²½÷À¤ÎÁÊ¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö»ä¤ÎºîÉÊ¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â£Ì£É£Î£Å¤ÇÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¡¢ÉÔÎÑ¡¢°ü¹Ô¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤ËÃË¤Ç¤¹¡£½÷À¤¬¹¥¤¤Ç½÷À¤Î¥±¥Ä¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤òÕ¶¶Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ºçÈï¹ð¤ÎÁÊ¤¨¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡Ö¹´ÃÖ½ê¤Ç¤Î£¶£¶£°Æü¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÉé¤±ÀË¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÑÍºá¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤Ë¡¼£¹ñ²È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ïºç²È¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Àï¤¤Â³¤±¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇºçÈï¹ð¤¬»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¯¤¯Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Íºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢È¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÎÌ·º¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊË¡Áâ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡È½·è¤ÏÍèÇ¯£³·î£¶Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£