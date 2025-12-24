¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ËÆ±¹Ô¡Ä19ºÐ¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¤Ë´üÂÔ¤Î»ëÀþ¡ÖÃ¯¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£³£°Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð£±£²£³£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ê£±Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆþÃÄÄ¾¸å¤«¤é¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢£³·î¤Ë¤Ïº¸¼ê¼ó¤ÎÍîì¹üîì¹üÀÞ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£··î¤Ë¤Ïº¸£Ô£Æ£Ã£ÃÂ»½ý¤òÈ¯¾É¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ò¼Âà¤¹¤ë¤Ê¤É»îÎý¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î£¹·î¤Ë½é¤Î°ì·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢£¹·î£²£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡££¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£±Ê¬£±ÎÒ¡¢£±°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡Ö¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°ì·³½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òµá¤á¡¢ÂçÀèÇÚ¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»Ö´ê¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ö°ú¤½Ð¤·¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Ë¸Â¤é¤ºÂÇ·â¤ä½àÈ÷¤Î»ÅÊý¡¢¹Í¤¨Êý¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´Þ¤á¤ÆÊ¹¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ø¤Ö»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
àºäËÜ½Îá¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁýÅÄÎ¦¤äÅòÀõ¤é¼ã¼êÆâÌî¼ê¤¬Ìç¤ò¤¿¤¿¤¡¢¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÁýÅÄÎ¦¤Ïº£µ¨¡¢²¬ËÜ¤ÎÎ¥Ã¦»þ¤ËÂåÌò£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖºäËÜ¤ÏÆ±¤¸¹âÂ´¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¡¢°ì·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¶Ú¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÀÐÄÍ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤È¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±Î½Áª¼ê¤«¤é¤â¡ÖÃ¯¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºäËÜ¤µ¤ó¤¬²÷Âú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÄÍ¤ÎÉáÃÊ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë»ÑÀª¤ÏÎ©ÇÉ¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤Ï¸½ºßºÆ·ú¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎàÇò»æ²½á¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¡£°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Î¤â¤È¤Ç²á¤´¤¹º£Åß¤¬ÈôÌö¤Ø¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£