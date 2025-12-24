阪神は２３日、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝と来季の選手契約を締結したと発表した。単年契約で年俸１２０万ドル（約１億８８４０万円）。背番号は４２に決まった。最速１５６キロを誇る本格派左腕。今オフのチームの補強ポイントでもあり、連覇への戦力補強は着々と進んでいる。

頼もしい左腕が、虎の先発ローテに加わる。新助っ人補強第３弾はルーカスの獲得だ。球団を通したコメントから、伝統のタテジマに袖を通す喜びが伝わってくる。

「２０２６年シーズンに阪神タイガースに加入することができ、心から感謝するとともにとても興奮しています。タイガースは非常に歴史と伝統のある球団であり、その一員としてプレーする機会をいただけたことを大変光栄に思っています」

ルーカスは藤浪（現ＤｅＮＡ）とのトレードでアスレチックスに加入した２０２３年にメジャーデビュー。今季はブルージェイズで６試合に投げ、３勝３敗、防御率６・６６の成績だった。３Ａでは１７試合で２勝３敗、防御率３・７８。６４回１／３を投げ、イニングを上回る６８三振を奪った。

最速１５６キロを誇り、チェンジアップ、スライダー、スイーパー、カットボールと変化球も多彩だ。制球にやや不安を残すものの、パワーで圧倒する投球は魅力十分だ。

球団の期待は大きい。今季、規定投球回に到達した左腕はゼロ。竹内球団副本部長は「左の先発投手として期待をしております。ストレートも速いですし、変化球も多彩。打ち取り方も分かっている」と特徴を説明。年内に契約がまとまったことで、春季キャンプに間に合う見込み。「大きなトラブルがなければ、大丈夫だと思います」と安堵（あんど）した。助っ人の加入により、大竹、高橋、伊藤将、富田、門別ら左腕の刺激にもなるはずだ。

虎の戦力整備は着々と進んでいる。既に遊撃のレギュラー候補・ディベイニー、右のセットアッパーとして期待がかかるモレッタを獲得。ドリスの契約も延長し、現状の支配下の助っ人は４人。さらに先発右腕の獲得も目指しており、悲願の連覇へ向けて、補強の手を緩めることはない。

「チームの勝利に少しでも貢献し、日本一を成し遂げるために全力を尽くします」とルーカス。日本一の使者として、新天地で成功を収める。

◆イーストン・ルーカス（Ｅａｓｔｏｎ Ｌｕｃａｓ）１９９６年９月２３日生まれ。２９歳。米カリフォルニア州サウザンドオークス出身。１９１センチ、９４キロ。左投げ左打ち。ペパーダイン大から１９年ドラフト１４巡目指名を受けマーリンズと契約。同年オフにオリオールズに移籍。２３年シーズン中には藤浪晋太郎とのトレードでアスレチックスに移り、同年メジャーデビューを果たした。その後タイガースを経て、今季はブルージェイズに在籍。