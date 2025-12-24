かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

12月24日（水）は、ニューヨーク、リリー、関町知弘が来店。2025年を席巻した芸人たちが今年最後の余談を大放出する。

袋とじVTRは、「関西人200人に聞いた！『今年よぉ～頑張ったなぁ』と思う芸人ランキングTOP10」を発表。今年で3年目、番組恒例となっているこのランキング。果たして今年最も票を集め、1位となったのは！？

スタジオでは芸人の髪型についてのトークが大盛り上がり。ニューヨーク嶋佐は「山内さんと（エバース）町田がやってる髪型は何がいいんですか？」と素朴な疑問を投げかけるが、山内の回答は？ かまいたちは、嶋佐の髪型はガクテンソクよじょうとアルミカンのマッチョ赤阪しかやってないと指摘。その嶋佐は、「母親がトヨエツを好きなので親孝行でこの髪型をやっている」と話す。

続いて「いま賞レースのチャンピオンが飽和状態すぎて、寄席だけで生活してる人とかは、チャンピオンとはいえ出番が危うくなってきている」と話すのは、キングオブコント2016王者のライス関町。賞レースのチャンピオンたちが今思い始めていることを明かすが、それは一体…？

ニューヨークは、ライスがキングオブコントで優勝した頃、一緒に営業に行った時のエピソードを披露。ライスがコントをやらず、田所へのボール当てや関町がティッシュを鼻に入れてくしゃみをするネタに持ち時間を使っていたことを暴露する。

続いて、「濱家のハゲがツボでウォッチングしている」というリリーは、2023年にはゴルフボールくらいだった濱家の頭頂部のハゲが今ではコースターくらいにまで広がっていると暴露。嶋佐は「一刻の猶予を争うくらいのハゲ方。どっちでいくのかを聞きたい」と質問する。

今週のアシスタント千葉恵里が濱家のハゲがどれくらい進行しているかを確かめるが、そこで衝撃の事実が発覚！濱家は「俺いま狭間なんすよ」と呟く…。

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。24日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。