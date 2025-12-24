ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡Íèµ¨·ÀÌóÇ¯Æâ¡Ö¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×±ÛÇ¯¤â»ëÌî¡¡¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç£±£·£°¿Í¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®
¡¡ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¹¹²þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¡ÊÇ¯Æâ¤Ë¡Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢±ÛÇ¯¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£²·î¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÎÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤ÈÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤â¤³¤ÎÆü¤ò´Þ¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±éÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡£¹¹²þÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¸ò¾Ä¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»þ´ü¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢µåÃÄÂ¦¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë·ò¹¯µ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡£µÍ¤á¤«¤±¤¿£±£·£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤µ¢¤ê¤ÎÈè¤ì¤Ï¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£