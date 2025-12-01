ÍèÇ¯3·î¤ËÊüÁ÷·èÄê¡ªÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯¡¢¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ÎÀÄ½Õ¤ò¼ç±é¡¦È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤Ç¥É¥é¥Þ²½
ÆüËÜ¿Í¤ÇÍ£°ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¹âÊö¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢À¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ¡ÈÆüËÜ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡É¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¡£
Ä³¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤â¡È¥Þ¥À¥à¡¦¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ100Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯3·î¡¢¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀÄ½Õ»þÂå¤ÎÊª¸ì¤òÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡£
¸½ºßÁ´ÎÏ¤Ç»£±Æ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÈ¬ÌÚ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´üÂÔ¹â¤Þ¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡·ãÆ°¤ÎÀï¸åÉü¶½´ü¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯
Ë¤«¤Ê¿§ºÌ¤«¤ÄÍ¥Èþ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤òÌ¥Î»¤·¤¿¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Àï¸å¤Îº®Íð´ü¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Åçº¬¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÍÎÉþ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍÎºÛ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¤¹¤¨¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ²Ö³«¤¡¢À¤³¦¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¡£
1926¡ÊÂçÀµ15¡Ë Ç¯¡¢Åçº¬¡¦Ï»Æü»ÔÂ¼¡Ê¸½¡¦µÈ²ìÄ®¡Ë¤Ç5¿Í·»Ëå¤Î4ÈÖÌÜ¤È¤·¤ÆÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿±Ñ·Ã¤µ¤ó¡£Èà½÷¤¬Äó¼¨¤·¤¿¤¢¤¶¤ä¤«¤Ê¡È¿§¡É¤äÈþ¤·¤¤¡È·Á¡É¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÍÄ¤Æü¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À¸Î¶¿¤Î¸¶É÷·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àï²Ò¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢22ºÐ¤Ç·ëº§¡£À¸¤Þ¤ì¤¯¤ëÂ©»Ò¤ÎÉþ¤òºî¤ë¤¿¤áÍÎºÛ¤ò³Ø¤Ó¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¤½¤ÎÎº¤È¤Ê¤ê¡¢25ºÐ¤Î¤È¤Åìµþ¡¦¿·½É¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥ÉÍÎÁõÅ¹¡Ö¤Ò¤è¤·¤ä¡×¤ò³«Å¹¡£
±Ç²è¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¡ØÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡Ù¡¢¡Ø¶¸¤Ã¤¿²Ì¼Â¡Ù¡¢¡ØÈà´ß²Ö¡Ù¡¢¡Ø½©ÆüÏÂ¡Ù¡¢¡Ø½©Åáµû¤ÎÌ£¡Ù¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ëºîÉÊ¤Î°áÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Ë¤ª¤±¤ë°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½ÅÍ×À¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ë¬¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÆüËÜÀ½¤Î°áÎÁÉÊ¤¬ÁÆ°ÉÊ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤äÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ÈÊ³µ¯¡£¤Ä¤¤¤ËÀ¤³¦¿Ê½Ð¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿Èà½÷¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë°¤¯¤Ê¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÅØÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹Ç¯¡¢Èà½÷¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤¿É×¡¦¸¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î·ãÆ°¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿»³ËÜ¤à¤Ä¤ß»á¤¬Ã´Åö¡£
»Ë¼Â¤òÅ°Äì¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢Åçº¬¤ÎÌî¸¶¤ò¶î¤±¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷»þÂå¤«¤éÀ¤³¦¤ËÈôÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤ÆÈà½÷¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤¿Ì´¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤â¡£
¢¡È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÇ®±é¡ªÂÆ§¤ß¥ß¥·¥ó¤âÆÃ·±
±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ç¤¤¤ÞºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î¤Ò¤È¤ê¡£
º£²ó¡¢17ºÐ¤«¤é39ºÐ¤Þ¤Ç¤ò±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚ¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤òÁ°¤Ë±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¡¦Åçº¬¤ËÉë¤À¸²È¤ÎÀ×ÃÏ¤òË¬Ìä¡£¿¹±Ñ·ÃÀ¸ÃÂ100Ç¯¤òµÇ°¤·Åçº¬¸©Î©ÀÐ¸«Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ë×¸å½é¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡ÖÀ¸ÃÂ100Ç¯¡¡¿¹±Ñ·Ã ¥ô¥¡¥¤¥¿¥ë¡¦¥¿¥¤¥×¡×¤â´Õ¾Þ¤·¤Æ±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Î¿¿¿ñ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡Ê¢¨ÅìµþÅ¸¤Ï2026Ç¯4·î15Æü¡Á¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¡¦´ë²èÅ¸¼¨¼¼¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ñ·Ã¤µ¤ó¤â³Ø¤ó¤À¥É¥ì¥¹¥á¡¼¥«¡¼³Ø±¡¤ËÄÌ¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤Î¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤äÂÆ§¤ß¥ß¥·¥ó¤ÎÁàºî¤Ê¤É½¸ÃæÅª¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¿¼¤¯È¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï¥É¥ì¥¹¥á¡¼¥«¡¼³Ø±¡¤ÎÀèÀ¸¤âÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢Éþºî¤ê¤ÎÎ×¾ì´¶¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬Â¸Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤ë¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¡×¤È¿¿Ùõ¤ËÏÃ¤¹È¬ÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïº£¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬¸«¤Æ¤â¥â¥À¥ó¤ÇÈþ¤·¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡¡Å¸Í÷²ñ¤ÇºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÎ®¹Ô¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ´¶Æ°¤äÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡Ä¡×¤È¡¢±Ñ·Ã¤µ¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¿¤ª¤ä¤«¡£·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¡¢Çº¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤É¤³¤«ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬Êª¸ì¤òñ¥ÁÖ¤È¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ²Ì´º¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¡¢¥É¡¼¥ó¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò¤³¤ÎÊª¸ì¤ËÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤È¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£È¬ÌÚ¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¡¢±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¿¹±Ñ·Ã¤µ¤óËÜ¿Í¤¬»ÅÎ©¤Æ¤¿µ®½Å¤ÊºîÉÊ¤¬¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏËÄÂç¤Ê¿ô¤Î°áÁõ¤òÍÑ°Õ¡£¼ç±é¤ÎÈ¬ÌÚ¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¸¤Ä¤Ë50Ãå°Ê¾å¤Ç¡¢»þÂå¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥â¥ó¥Ú¤«¤é¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Î°áÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Ê2019¡¢2022Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡ØÊõÅç¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂçºî±Ç²è¤Ç°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¡¢º£Ç¯8·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¡ÊMBS¡¿TBS¡Ë¤Ç¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦µÜËÜ¤Þ¤µ¹¾»á¡£
µÜËÜ»á¤¬Ä¹Ç¯ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¤Æü¤Î¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬»ÅÎ©¤Æ¤¿µ®½Å¤ÊÉÊ¤òÈ¬ÌÚ¤¬¤Þ¤È¤¦¤Û¤«¡¢·àÃæ¤Ë¤ÏÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¿¹±Ñ·Ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥ì¥×¥ê¥«¤òÀ©ºî¤·Åö»þ¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤è¤·¤ä¡×¤Î³°´Ñ¤äÆâÁõ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åö»þÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤ÆÇ®µ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·½É¤Î³¹¤òÈþ½Ñ¥»¥Ã¥È¤Ç¹îÌÀ¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤âÂç¤¤Ê¤ß¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ê¿¹±Ñ·Ã¡¦Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ä¤Ï¤êÄ³¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¿¹¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÅçº¬¤òË¬¤ì¡¢±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤òÆÉ¤à¤¦¤Á¤Ë°õ¾Ý¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¼ê°ìÇÕ¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ªÎÁÍý¤µ¤ì¤¿¤ê¤ª»¶Êâ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤´²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò¤¹¤ëÊý¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿É½¸½¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤Ïº£¡¢»Å»ö¤Ç¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïº£¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬¸«¤Æ¤â¥â¥À¥ó¤ÇÈþ¤·¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ªÅ¸Í÷²ñ¤ÇºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÎ®¹Ô¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ´¶Æ°¤äÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡Ä¡£»ä¤â¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î¤ªÍÎÉþ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡È¤Ò¤è¤·¤ä¡É»þÂå¤Ë¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬»ÅÎ©¤Æ¤¿Éþ¤âÃåÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âµ¤òÄÌ¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¤Þ¤µ¤«ËÜÊª¤Î¤Ò¤è¤·¤ä¤µ¤ó¤Î¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤Æ»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âµ¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇØ¶Ú¤ò¤·¤ã¤ó¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¿¤ª¤ä¤«¡£·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¡¢Çº¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤É¤³¤«ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬Êª¸ì¤òñ¥ÁÖ¤È¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àï¸å¤ÎÉü¶½´ü¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÉþ¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡ÈÊÌÀ¤³¦¤Î°Î¿Í¡É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ²Ì´º¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¡È¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¡¢¥É¡¼¥ó¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤ªÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤éÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£