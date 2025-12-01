ÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂçÂ»¡ª¡Ö¶õ¤²È¤Î¼Â²È¡×ÁêÂ³¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¿Í¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡×¡ÊÁíÌ³¾Ê¡¦2023Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È¿ô¤Ï899Ëü5000¸Í¤ËÃ£¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêÂ³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼Â²È¤¬¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¶õ¤²ÈÌäÂê¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ï¡¢ËÉºÒ¡¦ËÉÈÈ¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢½êÍ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÀÇÉéÃ´¤¬³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤ëÅÀ¤â¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡£µ¯¤³¤êÆÀ¤ëÀÇÉéÃ´¤È¡¢À¸Á°¤Ë¤Ç¤¤ë¶õ¤²ÈÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊÀÇÍý»Î¡¦²¬ÌîÁêÂ³ÀÇÍý»ÎË¡¿Í ÂåÉ½¼Ò°÷¡¡²¬ÌîÍº»Ö¡Ë
¶õ¤²È¤ÎÌó6³ä¤¬ÁêÂ³¤ÇÈ¯À¸
ÁêÂ³¶õ¤²È¤Î7³äÄ¶¤¬Ï·µà²½
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯¶õ¤²È½êÍ¼Ô¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶õ¤²È¤ÎÌó6³ä¤ÏÁêÂ³¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿½»Âð¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÆÀ¤Âå¤Î»àË´¤È¤¤¤¦Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁêÂ³¤·¤¿½»Âð¤¬¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²òÂÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ö»Ä¤Ã¤¿²Èºâ¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ë¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÉéÃ´¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¾Íè¡¢²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤«¤¬½»¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿²È¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´¾ðÌÌ¤ÎÍýÍ³¤òÊú¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÁêÂ³¤µ¤ì¤¿¶õ¤²È¤ÎÏ·µà²½¤â¡¢Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤À¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁêÂ³¶õ¤²È¤Î7³äÄ¶¤¬1980Ç¯°ÊÁ°¤Î·úÃÛ¤Ç¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤¬40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÊª·ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ï·µà²½¤·¤¿²È¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Û¤É¤ËÎô²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÇäµÑ¤äÍø³èÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¸å¤â¶õ¤²È¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
