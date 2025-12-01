¡Ö·ç¾ì¤ÎÍýÍ³¤ÏÀâÌÀ¤Ê¤·¡×°ìÂÎ²¿¤¬¡© Ì¾Ìç¤Ç¼çÎÏ¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¤¬Ææ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤òÊóÆ»¡Ö°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤ò½ü³°¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ê¤¼ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ææ¤¬»Ä¤ë¤À¤±¤Ë¡¢µî½¢¤ò¤á¤°¤ë²±Â¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤¬½êÂ°¤¹¤ëÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï12·î21Æü¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Âè18Àá¤Ç¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ë£³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é£´Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï£µ»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á°ÅÄ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢»³ÅÄ¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢°ðÂ¼¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤¿¤³¤Î°ìÀï¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»î¹ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´ú¼ê¤ÎÌ¾¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë´ú¼ê¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ï22Æü¡¢¡Ö¥Ï¥¿¥Æ·ç¾ì¤ÎÍýÍ³¤Ï´ÆÆÄ¤«¤éÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬ÃæÈ×¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Èà¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤Ë¶ì¤·¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö28ºÐ¤ÎÈà¤ÏÎÉ¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¶Ë¤á¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤ì¤«¤é£µ»î¹ç¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤Ê¿¶ÑÅª¤Ê½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·òÁ´¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÆüÍË¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà¤ÎÉÔºß¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤ò½ü³°¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¤Î·ÀÌó¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç¤À¡£¥Ï¥¿¥Æ¤Ï¤Þ¤À¡¢Çä¤ì¤Ð²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î»ñ¶â¤ò¤â¤Ã¤È°ÂÄê¤·¤¿Áª¼ê¤ËºÆÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡º£µ¨¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥Ä¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¸µ´ÆÆÄ¤ÏÅÅ·â¼Ç¤¤·¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»ÃÄê´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÉüÄ´¤·¤«¤±¤¿¤¬¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î²«¶â´ü¤¬±ó¤¤ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Îºþ¿·¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï´ú¼ê¤Î¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
