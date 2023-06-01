´Ú¹ñ4Âç´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Íè·î½é¤á¤ÎË¬Ãæ¤ò·×²è¡½¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏ¢¹çÁáÊó¤Ï23Æü¡¢´Ú¹ñ4Âç´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Íè·î½é¤á¤ÎË¬Ãæ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÏ¢¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î22ÆüÉÕÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÎÍûºßï°¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡Ë²ñÄ¹¡¢SK¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÖÃÂÙ¸»¡Ê¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¡Ë²ñÄ¹¡¢¸½Âå¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅ¢µÁÀë¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥½¥ó¡Ë²ñÄ¹¡¢LG¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶ñ¸÷ëõ¡Ê¥¯¡¦¥°¥¡¥ó¥â¡Ë²ñÄ¹¤Î4Âç´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¥È¥Ã¥×¤¬ÍèÇ¯1·î½é½Ü¤Ë·ÐºÑ»ÈÀáÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆË¬Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Ï¢¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç´Ú¾¦¹©²ñµÄ½ê¤¬200¼Òµ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ»ÈÀáÃÄ¤ÎÇÉ¸¯¤Ë¸þ¤±¤Æ23Æü¤Þ¤Ç´õË¾´ë¶È¤Î»²²Ã¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ÈÀáÃÄ¤Ï¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£»ÈÀáÃÄ¤ÎË¬ÃæÆüÄø¤ä½ÐÀÊ¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢´ÚÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Âç´Ú¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÖÃ»á¤¬»ÈÀáÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¡£Æ±»á¤Ï10·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤Î·Ä½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¥µ¥ß¥Ã¥È¤òÁ°¤ËË¬Ãæ¤·¡¢Æ±¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎÀ®¸ù¤äÎ¾¹ñ¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤È¶¨µÄ¤·¤¿¡£
»ÈÀáÃÄ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç´ÚÃæ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤ÎÄù·ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁêÃÌ²ñ¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Î³×¿·¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¾ÃÈñºâ¿·»Ô¾ì¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤òÃæ¿´¤ËÎ¾¹ñ¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ°Æ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡£Âç´ÚËÇ°×Åê»ñ¿¶¶½¸ø¼Ò¡ÊKOTRA¡Ë¤ÏÃæ¹ñ¿Ê½Ð¤ò´õË¾¤¹¤ë´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÂÐ°ì¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁêÃÌ²ñ¤ò³«¤¯¡£
Âç´Ú¾¦¹©²ñµÄ½ê¤¬·ÐºÑ»ÈÀáÃÄ¤òÃæ¹ñ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Î¤Ï2019Ç¯12·î°ÊÍè¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¡£Åö»þ¤ÏÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿Ê¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡Ë»á¤Î´ÚÃæÆü¼óÇ¾²ñÃÌ½ÐÀÊ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Âç´Ú¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿ËÑÍÆÈÕ¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥Þ¥ó¡Ë»á¤ä¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»ÒÉû²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿ÕúÉÙº¬¡Ê¥æ¥ó¡¦¥Ö¥°¥ó¡Ë»á¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¼«Æ°¼Ö¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¹¦±Ë±À¡Ê¥³¥ó¡¦¥è¥ó¥¦¥ó¡Ë»á¤é¼çÍ×´ë¶È·Ð±Ä¼Ô100¿ÍÍ¾¤ê¤¬Ë¬Ãæ¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë