¡ÚÊöÎµÂÀ¤Î¥¢¥í¥Ï¤Êµ¤Ê¬¡Û25Ç¯5Âç¥Ë¥å¡¼¥¹1°Ì¤Ï¤Þ¤ë¤¬¤áG1V¡Ö¤³¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô½Ð¿È¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦ÊöÎµÂÀ¤Ë¤è¤ë·î1¥³¥é¥à¡Ö¥¢¥í¥Ï¤Êµ¤Ê¬¡×¡£º£Ç¯¤â¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¢¥í¥Ï¡Á¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÊöÎµÂÀ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£ÊöÎµÂÀ¤Î25Ç¯5Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÍèÇ¯¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×
¡¡¡Ê1¡Ë1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎV¡Ê11·î12Æü¡Ë¡¡24Ç¯¤Ï8·î¤ÎÃÏ¸µ¤ªËßÀï¤òºÇ¸å¤ËÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¯¡¢25Ç¯¤â»Ø¤Î¹üÀÞ¤ä¡¢´ü»Ï¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Î±Æ¶Á¤Ç10·î¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤Ê¤·¡£½éÍ¥¾¡¤·¤¿05Ç¯°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤ÆV¤Ê¤·°ìÇ¯¤Î¥à¡¼¥É¤âÉº¤¤»Ï¤á¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á73¼þÇ¯µÇ°¡ÊG1¡Ë¤òV¡£ºòÇ¯8·î°ÊÍè¡¢1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¡¢ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êö¼«¿È¤â°Â¤É¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎV¡£ÀµÄ¾¤³¤³¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²óÂç¤¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤àÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡Ê2¡Ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇËö±ÊÏÂÌé¤¬SG½éÀ©ÇÆ¡Ê10·î26Æü¡Ë¡¡ÄÅ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SGÂè72²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÄï»Ò¡Ê¾åÌî¿¿Ç·²ð¡Ë¤ÎÄï»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ëËö±Ê¤¬SG½éV¡£ºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤òÀ©¤·¤¿Äï»Ò¤ÎÄê¾¾Í¦¼ù¤ËÂ³¤¡¢Êö¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é3¿ÍÌÜ¤ÎSG¥¦¥¤¥Ê¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´°÷¤¬¼«Ê¬¤ÎÄï»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¡Ê3¡ËÅâÄÅ¤¯¤ó¤Á¤Ë½é»²²Ã¡Ê11·î2¡Á4Æü¡Ë¡¡ÅâÄÅ¿À¼Ò¤Î½©µ¨ÎãÂçº×¡ÖÅâÄÅ¤¯¤ó¤Á¡×¤Ë3Æü´Ö¡¢½é»²²Ã¡£11ÈÖ±È»³¡Ê¤Ò¤¤ä¤Þ¡Ë¤Î¼ò¤Æ¤óÆ¸»Ò¤È¸»Íê¸÷¤Î¤«¤Ö¤È¤È¤¤¤¦±È»³¡ÊÄÌ¾Î¥é¥¤¥³¥¦¡Ë¤ò±È¡Ê¤Ò¡Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ë±È¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅâÄÅ¤¯¤ó¤Á¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¡Ê4¡Ë»°±ºæÆÊ¿¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¡10·îË¿Æü¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤Î»°±ºæÆÊ¿¤µ¤ó¤ÈÀéÍÕ¸©¤Ç»¨»ï¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á°ì½ï¤Ë³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡²ó°Ê¹ß¤Ë¾ÜºÙ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×¤Î¸ÀÍÕ¤â¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£
¡¡¡Ê5¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤äYouTube¤Ç¡¡ÀºÎÏÅª¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆ°²è¡¢¼èºà¤Ë¶¨ÎÏ¡£¼«Âð¤Î¡ÈÊÌÂð¡É¤Ê¤É¤¬¡Ö¤³¤¹¤é¤ì²á¤®¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥Õ¥é¥¤¥ó¥°µÙ¤ßÃæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Þ¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë½¼¼Â¤Î°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡þÊö¡¡ÎµÂÀ¡Ê¤ß¤Í¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¡Ë1985Ç¯¡Ê¾¼60¡Ë3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£ÅâÄÅÀ¾¹â¹»»þÂå¤Ï¥è¥Ã¥ÈÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¢¹ñÂÎ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ïº´²ì»ÙÉô¤Î95´üÀ¸¤È¤·¤Æ04Ç¯11·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18¡¢20Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡¡£23Ç¯10·î¤Î³÷·´¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇºÇ¹âÊö¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉSG6ÅÙÌÜ¤ÎV¤ÈÁ´24¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç¤ÎV¤òÃ£À®¡£À¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï18²¯±ß¤òÆÍÇË¡£1¥á¡¼¥È¥ë71¡¢·ì±Õ·¿B¡£