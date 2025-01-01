°æ¾å¾°Ìï¡¡¥µ¥¦¥¸Ä´À°ËüÁ´¡ªÂÎ½Å¡Ö¼ÍÄø·÷Æâ¡×¡¡PFP1°ÌÊÖ¤êºé¤¤Ø¡Ö¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»î¹ç¤ò¡×
¡¡¡þ¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¡¡Åý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡¡VS¡¡WBC2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬23Æü¡¢·èÀïÃÏ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Áª¼ê¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Æþ¤ê¤·¡¢Ä´À°ÌÌ¤Ç¤ÎËüÁ´¤ò¶¯Ä´¡£¿·¤¿¤ÊÀ»ÃÏ¤Ç¤Ï¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡¢Á´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¯¡Ë1°ÌÊÖ¤êºé¤¤â¸«¿ø¤¨¤ëÀï¤¤¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ÆÃÀß¥¹¥¿¥¸¥ª¡£ºù¤ÎÂ¤²Ö¤äÄ»µï¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢¾å²¼Çò¤Î¥¦¥¨¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À°æ¾å¤Ï·Ú¤á¤Î¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£µÍ¤á¤«¤±¤¿Ìó100¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡Öµ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²óÀ¨¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë»Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Îº×Åµ¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡×¤È3Ç¯Áí³Û30²¯±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À»þ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯1¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥µ¥¦¥¸Æþ¤ê¡£6»þ´Ö¤Î»þº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄ´À°¤ÏËüÁ´¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹6»þ´Ö¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¨¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£»þº¹¤âÁ´Á³´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡£20Æü¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¡¢21Æü¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥¸¥à¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÂÎ½Å¤â¼ÍÄø·÷Æâ¡×¤È¥ê¥ß¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¿ô¼Ò¤«¤é¤Ï¼ÁÌä¹¶¤á¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤è¤êÃúÇ«¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¨¤¯ÁÔÂç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ÆÀ¨¤¯¸÷±É¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»Ë¾å½é¤á¤Æ3³¬µé¤Ç4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥ó¥°»ïÁªÄê¤ÎPFP¤Ç¤â1°Ì¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÀèÆü°úÂà¤òÈ¯É½¡£¸½ºßPFP3°Ì¤Î°æ¾å¤Ï¡ÖPFP1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊÖ¤êºé¤¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ó¡¹¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¿·¤¿¤ÊÀ»ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÀï¤¤¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ô»ûÃÏ¤ÏÌ±Â²°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡¡ÃæÃ«¡ÖÀè¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡×¡ÕÁ°WBA¡õWBCÅý°ìÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÌ±Â²°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¸½ÃÏ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤ÊÆ¬ÉÛ¡Ö¥È¡¼¥Ö¡×¤È¡Ö¥·¥å¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡Ö¤Ä¤«¤ß¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤·¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¬¥ë¥·¥¢Àï¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬100¡óÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£À¹¤ê¾å¤²¤ë»î¹ç¤ò¤·¤ÆÎÉ¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢ÃæÃ«¤âÌ±Â²°áÁõ¤òÃåÍÑÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÀè¤Ë¡Ê»ûÃÏ¤Ë¡Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Êº£¸å¡ËÃå¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£