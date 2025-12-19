ºå¿À¡¡º´Æ£µ±¡õºÍÌÚ¤Ï±ÛÇ¯¤«¡¡·ÀÌóÌ¤¹¹²þ»Ä¤ê£²¿Í¡¡ÊÆÄ©Àï´õË¾¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤âÃÝÆâµåÃÄÉû¼ÒÄ¹¡Ö¤½¤ì¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¡×¸ò¾Ä
¡¡Íèµ¨·ÀÌóÌ¤¹¹²þ¤Îºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÈºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡È±ÛÇ¯¡É¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬£²£³Æü¡¢Éâ¾å¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÇ¼¤á¤Î²ñ¡×¤Î¸å¡¢ÃÝÆâµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤¬¼¨º¶¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿£²¿Í¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Ï³Î¼Â¡£ÃÝÆâÉûÉôÄ¹¤Ï±ÛÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤Î¼çÎÏ£²¿Í¤¬¶áÇ¯¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤±ÛÇ¯¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤£ÖÎ¹¹Ô¤ò½ª¤¨¡¢·ÀÌó¹¹²þ¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ï¡¢º´Æ£µ±¤ÈºÍÌÚ¤Î£²¿Í¤Î¤ß¡£Ç¯Æâ¤Î·èÃå¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢±ÛÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÃÝÆâµåÃÄÉûÉôÄ¹¤Ï¡ÖÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´¤¯¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ®ÀÓ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤â¹Í¤¨¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯¤ò±Û¤¹¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«°Õ¼±¤È¤«¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡£²¿Í¤¬´õË¾¤¹¤ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ§¤á¤ë¸¢Íø¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¾ò·ïÌÌ¤Ê¤É¡Ö¡Ê¸ò¾Ä¤Î¡Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾ÜºÙ¤âÉú¤»¤¿¡£ÂåÍý¿Í¤È¤Ï²¼¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÃåÃÏÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£²¿Í¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Ï³Î¼Â¤À¡£º´Æ£µ±¤Ï£´£°ËÜÎÝÂÇ¤È£±£°£²ÂÇÅÀ¤Ç£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£Í£Ö£Ð¤Î·®¾Ï¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¿äÄêÇ¯Êð£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤«¤éÇÜÁý°Ê¾å¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ºÍÌÚ¤â£±£²¾¡£¶ÇÔ¡£ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£µ¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¿äÄêÇ¯Êð£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤«¤é¡¢ÂçÉý¾ºµë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸×¤Ï¥Ð¥é¿§¤Î¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤ËÇ¯Êð£±²¯±ß°Ê¾å¤Ï£±£µ¿Í¡¢£²²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤â£¸¿Í¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¼Ô¤Î£²¿Í¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£Ç¯¤ò±Û¤»¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜÅÙ¤ÏÁý¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Úºå¿À¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤¬±ÛÇ¯¤·¤¿¶áÇ¯¤ÎÁª¼ê¡Û
¡¡¢¡µ×ÊÝ¹¯Í§¡¡ºå¿À¤ËºßÀÒ¤·¤¿£°£¹Ç¯¤«¤é¡¢Á´Ç¯¤Ç±ÛÇ¯¸ò¾Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£°Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¸ò¾Ä¤¬Ä¹°ú¤¡¢¼«Èñ¥¥ã¥ó¥×¤ËÆÍÆþ¡££±£±Ç¯£²·î£±£µÆü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¹¹²þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó´ü´Ö¤ÎÎý½¬´Ä¶¤Ê¤É¡¢µåÃÄ¤Ë»ýÏÀ¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡¢¡Ä»Ã«·É¡¡£±£´Ç¯¥ª¥Õ¤ËÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¬¡¢ºå¿À¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¡££±£µÇ¯£±·î¤Ë¡¢£µÇ¯Áí³Û£´£°²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¡ÖÀ¸³¶¸×¡×¤ÎÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£