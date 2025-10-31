ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¡3²óÌÜ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¡¡À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¡ÖIRIS¡¡OUT¡×²Î¾§
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê34¡Ë¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢Æ±¶É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÇòÁÈ²Î¼ê¤È¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¡¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡ÖIRIS¡¡OUT¡×¤ò²Î¤¦¡£
¡¡2018Ç¯¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯3²óÌÜ¡£¡Ö²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¡¢¹ÈÇò¤Ë3²ó¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£3²óÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È³§¤µ¤ó¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖIRIS¡¡OUT¡×¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬»Ë¾åºÇÂ®¤Î4½µ¤Ç1²¯²ó¤òÆÍÇË¡Ê¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó½¸·×¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£¤¹¤Ç¤Ë2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£