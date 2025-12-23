¹â»Ô¼óÁê¡¢°Ý¿·¤Î¡Ö³ÕÆâ¶¨ÎÏ¡×¤Ë´üÂÔ¡¦À¯¼£°ÂÄê¤Ø¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤â¡ÄÆÉÇä¿·Ê¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¹â»Ô¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï£²£³Æü¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¤¢¤êÊý¤ò½ä¤ê¡¢°Ý¿·¤¬³ÕÎ½¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ö³ÕÆâ¶¨ÎÏ¡×¤ËÅ¾¤¸¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£¤Î°ÂÄê²½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤¬É¬Í×¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤¬½¢Ç¤¸å¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï¸½ºß¡¢³ÕÎ½¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ö³Õ³°¶¨ÎÏ¡×¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼óÁê¤Ï¡ÖÆâ³Õ¤Ç¤âÀÕÇ¤¤È»Å»ö¤òÊ¬¤«¤Á¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤ÎË¾¤Þ¤·¤¤»Ñ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤ÎÏ¢Î©¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤Ï¾ï¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢Ï¢·È¤ÎÉ¬Í×À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÁá´ü¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ãæ¡¦Äã½êÆÀ¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸ºÀÇ¤È¸½¶âµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Î¡ÖÁá´ü¤ÎÀ©ÅÙ²½¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±²ñµÄ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡½°±¡²ò»¶¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊäÀµÍ½»»¤òÁá´ü¼¹¹Ô¤·¡¢¹ñÌ±¤ËÊª²Á¹âÂÐºö¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÍèÇ¯Áá´ü¤Î½°±¡²ò»¶¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇÓ³°¼çµÁ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÉô³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë°ãË¡¹Ô°Ù¤ä¥ë¡¼¥ë¤Î°ïÃ¦¤Ë¤Ïµ£Á³¡Ê¤¤¼¤ó¡Ë¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤òÆ³Æþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤òÇÓ½ü¤»¤º¡¢ÍÞ»ßÎÏ¡¦ÂÐ½èÎÏ¸þ¾å¤ËÉ¬Í×¤ÊÊýºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£