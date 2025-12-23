ºå¿À¡¦¥É¥é£µÇ½ÅÐ¡¡ºÍÌÚ¤ËÄï»ÒÆþ¤êÇ®Ë¾¡¡Æ±¤¸¹â¿ÈÄ¹±¦ÏÓ¤«¤é¡ÖÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡×³Ø¤Ö¡¡£Ó£Ç£Ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«
¡¡ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÎÇ½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡á¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡á¤È°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦»³ºê¾È±Ñ³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡á´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°Ê¼¸Ë¡á¤¬£²£³Æü¡¢£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£°ìÂÀè¤ËÆþÎÀ¤·¤¿£²¿Í¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç£²»þ´ÖÈ¾¤ß¤Ã¤Á¤êÎý½¬¤·¤¿¡£
¡¡Ç½ÅÐ¤ÏºÍÌÚ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£ÆþÎÀ¸å¡¢£Ó£Ç£Ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇºÍÌÚ¤ÈÁø¶ø¤·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤³¤Î¤¹¤´¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¡£¼«¿È¤è¤ê¤µ¤é¤Ë£¶¥»¥ó¥Á¹â¤¤£±£¸£¹¥»¥ó¥Á¤Î±¦ÏÓ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Ç¤«¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±¿ÎÉ¤¯ºÍÌÚ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¡ÖÎÏ´¶¤Ê¤¯¶¯¤¤µå¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤¹ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤½¤³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¤ÎÇ½ÅÐ¤Ï¡¢Æ±¤¸¹â¿ÈÄ¹±¦ÏÓ¡¦ºÍÌÚ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÄ¾ÀÜ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¼êÂ¤¬Ä¹¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ÎÎÏ´¶¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¡¢ÎÏ¤ÎÅÁ¤¨Êý¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¼êÂ¤¬Ä¹¤¤¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ï²¿¤«µÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸«¤ÆÊ¹¤¤¤ÆÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÌó£²»þ´ÖÈ¾´À¤òÎ®¤·¤¿¡£ÂÎºî¤ê¤Ê¤É¤ËÎå¤ß¡¢£±·î¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£