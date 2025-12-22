¿·Æ±Í§²ñÂåÉ½¡¡ÁÈ¿¥¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹ÀÕÌ³¤Ï½Å¤¤¡¡
¡¡·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Ï¡¢ÂåÉ½´´»ö¤ËÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Ó¡¼¡¦¥¨¥à¡Ê£É£Â£Í¡Ë¤Î»³¸ýÌÀÉ×¼ÒÄ¹¤ò½¼¤Æ¤ë¿Í»ö¤òÆâÄê¤·¤¿¡££±·î£±ÆüÉÕ¤Ç½¢Ç¤¤·¡¢Ç¤´ü¤Ï£²£°£³£°Ç¯£´·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°Ç¤¤Î¿·Ï²¹ä»Ë»á¤¬¡¢°ãË¡¤ÊÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿µ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¹ØÆþÌäÂê¤Ç·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¡¢£¹·îËö¤Ë¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¸åÇ¤Ãµ¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤Ï£±£¹£¸£·Ç¯¤ÎÆþ¼Ò¸å¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î·Ð¸³¤¬Ä¹¤¤¡Ö¸½¾ìÇÉ¡×¤À¡£ÊÆ¹ñËÜ¼Ò¤Î·Ð±Ä´´Éô¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê·Ð±Ä¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤ËÆüËÜ£É£Â£Í¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Í§²ñ¤Ï½ý¤Ä¤¤¤¿ÁÈ¿¥¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ä¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿·Ï²»á¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤Ë»õÀÚ¤ì¤Î¤¤¤¤È¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÏÀµÒ¤Ç¡¢Ä¹¤¯ºâ³¦¤Î´éÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿·Ï²»á¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Íý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼Ç¤Í×µá¤ÈÂ³Åê¤ÎÍÆÇ§¤Ç°Õ¸«¤¬³ä¤ì¡¢¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡£
¡¡Æ±Í§²ñ¤Ï¸Ä¿Í¤Î»ñ³Ê¤Ç»²²Ã¤·¡¢¼«Í³ïèÃ£¡Ê¤«¤Ã¤¿¤Ä¡Ë¤ÊµÄÏÀ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£»³¸ý»á¤Ï¡¢¤Þ¤ºÆâÉô¤ËÆþ¤Ã¤¿µµÎö¤ò½¤Éü¤·¡¢À¶Î÷¤ÊÁÈ¿¥±¿±Ä¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£»³¸ý»á¤¬°ú¤·Ñ¤°ÀÕÌ³¤Ï½Å¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ç¥Õ¥ì¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ºâÀ¯À¯ºö¤ä¶âÍ»À¯ºö¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤ÎÉáµÚ¤Ï¡¢·ÐºÑ¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¸ÛÍÑ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£Ë¬ÆüµÒ¤¬µÞÁý¤¹¤ëÃæ¡¢³°¹ñ¿Í¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷Ä¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢·ÐºÑ³¦¤òÂåÉ½¤·¤ÆÆ»¶Ú¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×À¤Ï°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢·ÐºÑÃÄÂÎ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÄã²¼¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡·ÐºÑ£³ÃÄÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢·ÐÃÄÏ¢¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç´ë¶È¤¬²ÃÌÁ¤·¡¢À½Â¤¶È¤¬¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íø³²Ä´À°¤Î·ë²Ì¡¢²ºÅö¤ÊÀ¯ºöÄó¸À¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Á¤À¡£ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ï¡¢¼ç¤ËÃæ¾®´ë¶È¤ÎÍø³²¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Í§²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤è¤¦¡£
