¡¡À¯ÉÜ¤¬¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÂÚºß¤äÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙ¸«Ä¾¤·°Æ¤Î¹ü»Ò¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÌ±Çñ¤Ë¸·¤·¤¯ÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤¬³Æ¼ï»ÜÀß¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ãì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤Ì±Çñ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½»Ì±¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÌµÆÏ¤±¤Î·Ð±Ä¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊºßÎ±¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢´Ñ¸÷Ä£¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²þ½¤¤·¡¢³Æ¼ï»ÜÀß¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¡£Ì±Çñ¤ÎÃç²ð»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿»ÜÀß¤È¾È¹ç¤·¤Æ°ãË¡¤Ê»ÜÀß¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£³°¹ñ¿Í¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÅÔ»ÔºÆÀ¸µ¡¹½¡Ê£Õ£Ò¡Ë¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Ø¤ÎÆþµï»þ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¹ñÀÒ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÎºßÀÒ´ÉÍý¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ëÂç³Ø¤Ê¤É¤Ï¡¢³Ø¹»Ì¾¤Î¸øÉ½¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£