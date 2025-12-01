¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼Ò°÷¿©Æ²¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¼Ò°÷¤é¡áÅìµþÅÔ¹Á¶è

¡¡¹ñÆâ³°¤ÇÎ¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß±¿±ÄÂç¼ê¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ï¡¢À±Ìî²ÂÏ©ÂåÉ½¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤ËÅö¤¿¤ë¹ñ¼¡¤¬1914Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î·Ú°æÂô¤Ç²¹ÀôÎ¹´Û¤ò³«¶È¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¡£¹ñ¼¡¤ÎÉã¤¬À½»å¶È¤Çºâ¤ò¤Ê¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¼ê¤ËÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ²¹Àô¤ò·¡ºï¡£Èò½ëÃÏ¤Î·Ú°æÂô¤ÇÎ¹´Û¶È¤òÂå¡¹±Ä¤ó¤Ç¤­¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á½Ð°æÎ´Íµµ­¼Ô¡Ë

¡¡ÁÏ¶ÈÅö»þ¡¢°ìÂÓ¤Ë¤ÏÅÅµ¤¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¹ñ¼¡¤ÎÂ©»Ò¤Î²ÅÀ¯¤Ï1929Ç¯¤ËÆÈÎÏ¤Ç¼«²ÈÍÑ¤Î¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤òÀßÃÖ¡£ÆüËÜÌîÄ»¤Î²ñ¤ÎÁÏÀß¼Ô¤È¤Î¿Æ¸ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³ÊÝ¸î¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë·Ð±Ä¤òÃ´¤Ã¤¿²ÅÀ¯¤ÎÂ©»Ò¤Î¹¸ÎÉ¤Ï1970Ç¯Âå¤Ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¡¢¿ÀÁ°¼°¤¬¼çÎ®¤Î»þÂå¤Ë¶µ²ñ¼°¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»Ï¤á¤¿¡£

¡¡1991Ç¯¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿²ÂÏ©ÂåÉ½¤Ï»ÜÀß¤ò½êÍ­¤»¤º±¿±Ä¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¶È·ÁÂÖ¤ËÅ¾´¹¡£·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤ò¼¡¡¹¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¡ÖºÆÀ¸ÀÁÉé¿Í¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¸½ºß¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¡ÖÀ±¤Î¤ä¡×¡¢²¹ÀôÎ¹´Û¤Î¡Ö³¦¡×¤Ê¤É6¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤ËÌó70¤Î»ÜÀß¤ò±¿±Ä¡£2026Ç¯È¾¤Ð¤Ë¤Ï¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖµìÆàÎÉ´Æ¹ö¡×¡ÊÆàÎÉ»Ô¡Ë¤ò²þ½¤¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤â³«¶ÈÍ½Äê¤À¡£

Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô¤Î¼Ò°÷¿©Æ²¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÄê¿©¡áÅìµþÅÔ¹Á¶è

Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô¤Î¼Ò°÷¿©Æ²¤Ç¿©»ö¤ò¼õ¤±¼è¤ë¹Ô°÷¡áÅìµþÅÔ¹Á¶è

Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô¤Î¼Ò°÷¿©Æ²¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¹Ô°÷¤é¡áÅìµþÅÔ¹Á¶è

ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤¬´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤¬Çã¤¨¤ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡Ö´°Á´¥á¥·¥¹¥¿¥ó¥É¡×