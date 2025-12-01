¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×·Ú°æÂô¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¡6¥Ö¥é¥ó¥ÉÌó70¤Î»ÜÀß¤ËÀ®Ä¹¡Ú·ÐºÑ¥È¥ì¥ó¥É¡Û
¡¡¹ñÆâ³°¤ÇÎ¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß±¿±ÄÂç¼ê¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ï¡¢À±Ìî²ÂÏ©ÂåÉ½¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤ËÅö¤¿¤ë¹ñ¼¡¤¬1914Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î·Ú°æÂô¤Ç²¹ÀôÎ¹´Û¤ò³«¶È¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¡£¹ñ¼¡¤ÎÉã¤¬À½»å¶È¤Çºâ¤ò¤Ê¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¼ê¤ËÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ²¹Àô¤ò·¡ºï¡£Èò½ëÃÏ¤Î·Ú°æÂô¤ÇÎ¹´Û¶È¤òÂå¡¹±Ä¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á½Ð°æÎ´Íµµ¼Ô¡Ë
¡¡ÁÏ¶ÈÅö»þ¡¢°ìÂÓ¤Ë¤ÏÅÅµ¤¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¹ñ¼¡¤ÎÂ©»Ò¤Î²ÅÀ¯¤Ï1929Ç¯¤ËÆÈÎÏ¤Ç¼«²ÈÍÑ¤Î¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤òÀßÃÖ¡£ÆüËÜÌîÄ»¤Î²ñ¤ÎÁÏÀß¼Ô¤È¤Î¿Æ¸ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³ÊÝ¸î¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë·Ð±Ä¤òÃ´¤Ã¤¿²ÅÀ¯¤ÎÂ©»Ò¤Î¹¸ÎÉ¤Ï1970Ç¯Âå¤Ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¡¢¿ÀÁ°¼°¤¬¼çÎ®¤Î»þÂå¤Ë¶µ²ñ¼°¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»Ï¤á¤¿¡£
¡¡1991Ç¯¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿²ÂÏ©ÂåÉ½¤Ï»ÜÀß¤ò½êÍ¤»¤º±¿±Ä¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¶È·ÁÂÖ¤ËÅ¾´¹¡£·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤ò¼¡¡¹¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¡ÖºÆÀ¸ÀÁÉé¿Í¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¡ÖÀ±¤Î¤ä¡×¡¢²¹ÀôÎ¹´Û¤Î¡Ö³¦¡×¤Ê¤É6¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤ËÌó70¤Î»ÜÀß¤ò±¿±Ä¡£2026Ç¯È¾¤Ð¤Ë¤Ï¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖµìÆàÎÉ´Æ¹ö¡×¡ÊÆàÎÉ»Ô¡Ë¤ò²þ½¤¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤â³«¶ÈÍ½Äê¤À¡£