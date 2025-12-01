¾®Àâ¡ÖÀ¤³¦¤«¤éÇ¤¬¡Ä¡×ÈÎÇä1°Ì¡¡¥í¥·¥¢ºÇÂç½ñÅ¹¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î½¸·×
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢ºÇÂç¤Î½ñÅ¹¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Á¥¿¥¤¥´¥í¥É¡¦¥Ö¥¯¥Ü¥¨¥É¡×¤Îº£Ç¯¤Î½ñÀÒÈÎÇäÉô¿ô¤Ç¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëºî²ÈÀîÂ¼¸µµ¤¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡ÖÀ¤³¦¤«¤éÇ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Ê¤é¡×¤Î¥í¥·¥¢¸ìÌõ¤¬10Ëü4ÀéÉô¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1·î¤«¤éº£·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î½¸·×¤ò¥Ù¥É¥â¥¹¥Á»æ¤Ê¤É¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Ìó700¤Î½ñÀÒ¾®ÇäÅ¹¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë½ñÀÒÎ®ÄÌ¶È¼Ô¶¨²ñ¤Î1¡Á11·î¤Î¹ç·×ÈÎÇäÉô¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¶¨²ñ¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÈÎÇäÉô¿ô¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢½ÐÈÇÂç¼ê¡Ö¥¨¥¯¥¹¥â¡×¤Î¥«¥Ô¥¨¥Õ¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÀ¤³¦¤«¤éÇ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Ê¤é¡×¤Îº£Ç¯¤ÎÈ¯¹ÔÉô¿ô¤Ï45ËüÉô¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2012Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£