½÷Í¥È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ê24¡Ë¤¬¡¢22Ç¯¤Ë96ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö¿¹±Ñ·Ã¡¡Butterfly beyond¡Ê¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡¡¥Ó¥è¥ó¥É¡Ë¡×¡Ê26Ç¯3·î¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¿¹¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥ê¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢26Ç¯¤¬À¸ÃÂ100Ç¯¤ËÅö¤¿¤ë¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¿¹¤µ¤ó¤Î¼ã¤Æü¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢È¬ÌÚ¤Ï17¡Á39ºÐ¤Þ¤Ç¤ò±é¤¸¤ë¡£Åçº¬¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÍÎÉþ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍÎºÛ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤ä¡¢¥Á¥ç¥¦¤Î¥â¥Á¡¼¥ÕÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
È¬ÌÚ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î»×¤¤¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Êý¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¡¢¿¹¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¡¢Åçº¬¤ÎÀ¸²È¤ÎÀ×ÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤¿¤ê¡¢Å¸Í÷²ñ¤Ê¤É¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¡£È¬ÌÚ¤Ï¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£±Ñ·Ã¤µ¤ó¤¬Êª¸ì¤ò¤µ¤Ã¤½¤¦¤È¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¤·¡¢¿¹¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¡Ö¥É¡¼¥ó¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°áÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼µÜËÜ¤Þ¤µ¹¾¤µ¤ó¤¬ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¼ã¤Æü¤Î¿¹¤µ¤ó¤¬»ÅÎ©¤Æ¤¿Éþ¤òÈ¬ÌÚ¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡ÖÂµ¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÓËÜ¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³ËÜ¤à¤Ä¤ß¤µ¤ó¡£