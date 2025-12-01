¡Úµð¿Í¡Û£²£²ºÐ¡¦°éÀ®Êá¼ê¤¬ÂàÃÄ¤Ø¡¡Í··â¤Ê¤ÉÆâ¡¢³°Ìî¤â¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¡¡ËÌ³¤½Ð¿È¡¦ÂçÄÅ°½Ìé
¡¡µð¿Í¤¬º£µ¨¤Þ¤Ç°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÂçÄÅ°½ÌéÊá¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤¤«¤é£²£±Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±£°°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£°éÀ®Áª¼ê¤Ï£³Ç¯ºßÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢£´Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ë·ÀÌó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢°ìÅÙ¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢£±£°·î£³£±Æü¤Ë¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Êá¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Í··â¤Ê¤ÉÆâ¡¢³°Ìî¤â¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¤Ç¡¢£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼ç¤Ë£³·³¤Ç¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢£²·³¸ø¼°Àï¤Ï£±»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÂàÃÄ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ¿ÍÁ´Áª¼ê¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£